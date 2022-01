Sam sur TF1 : tout ce que nous réserve la saison 6

La série "Sam" portée depuis 2016 par Natacha Lindinger, est de retour sur TF1 avec une saison 6. La professeure de lettres va devoir faire face à de nombreux changements, comme un déménagement à la campagne et la rencontre de nouveaux personnages.

Sam : direction la campagne !

Toujours incarnée par Natacha Lindinger, Sam revient sur TF1 ! Les tous nouveaux épisodes de la série promettent beaucoup de changements pour la professeure rock n'roll. C'est sous forme de "reboot" que se présente cette saison 6 et les fans de la série ne sont pas prêts d'être lassés par les aventures de Sam qui vont prendre un tout autre tournant.

La saison 5 se terminait par la séparation de l'héroïne avec Antoine (Thomas Jouannet) le jour de leur mariage. Les huit nouveaux épisodes de Sam sont déjà disponibles en avant-première sur la plateforme Salto. On retrouve donc la professeure qui n'est pas au top de sa forme puisqu'elle a démissionné de l'Education nationale... Elle accumule quelques soucis d'argent, mais accepte quand même de suivre Xavier (Fred Testot) à Saint-Paul Le Truchon, un petit village perdu dans la campagne, afin de retrouver Thomas (Alexandre Bierry) et Aurélie (Charlotte Gaccio). Sam qui déteste la campagne, n'est pas au bout de ses peines.

Un nouveau poste de prof de français

Xavier et Aurélie ont élaboré un plan afin de faire rester leur amie qui se voit proposer un poste de professeure de français dans l'école du village. Cet établissement est tenu d'une main de fer par Anne-Marie Valadier, incarnée par Chantal Ladesou. Sam va tenter de faire bouger les choses dans cette école. Des sujets comme les violences domestiques et l'opposition entre les grandes études et travail agricole seront abordés.

Va-t-elle trouver sa place au sein de ce petit village ? C'est tout l'enjeu de cette saison 6. La prof va donc faire un tas de nouvelles rencontres entre ses amis et ses collègues de travail. Ce changement de cadre de vie va bousculer toutes ses perspectives.

Sam ©TF1

Qui sont les guests de la saison 6 ?

La nouvelle saison de Sam renouvelle sa galerie de personnages. Effectivement, l'équipe pédagogique des saisons précédentes ne sera plus présente et les téléspectateurs ne reverront pas Issa Doumbia, Arthur Choisnet, Adama Niane ou encore Alika Del Sol. C'est donc Chantal Ladesou qui se glissera dans la peau d'une directrice stricte et rigide. Elle entretient une relation très compliquée avec sa fille Félicia, joué par Barbara Cabrita, qui est également enseignante.

C'est avec cette dernière que Sam va former un trio de choc, rejoint par Laurent (Thierry Neuvic) le maire du village. Le casting est complété par Noom Diawara, Jean-Noël Brouté et Francis Perrin. Cette toute nouvelle saison offre un "reboot" réussit puisque Sam est propulsée dans un tout nouvel environnement et va faire de nouvelles rencontres. La série ne se repose pas sur ses acquis et promet de nombreux rebondissements, entre grossesse surprise, décès inattendu, trouble de la mémoire... Le programme est chargé pour Sam !