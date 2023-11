Sambre : la sordide histoire vraie à l'origine de la série

Découvrez le sordide fait divers derrière la mini-série "Sambre" en six épisodes diffusée sur France 2 dès ce lundi 13 novembre et signée Jean-Xavier de Lestrade. Elle raconte l'histoire vraie du violeur en série baptisé "le violeur de la Sambre".

La série sur "le violeur de la Sambre" diffusée sur France 2

Le très prolifique Jean-Xavier de Lestrade (Un coupable idéal, Soupçons, Laetitia) s'est de nouveau intéressé à un fait divers sordide comme point de départ de sa nouvelle mini-série, Sambre, diffusée dès ce lundi 13 novembre sur France 2.

Comme son nom l'indique, le programme s'intéresse à l'histoire du violeur en série Dino Scala, surnommé "le violeur de la Sambre", qui a violé plus de cinquante femmes entre 1988 et 2018, sans être inquiété par la justice. La série en six épisodes offre un regard multidimensionnel sur un fiasco judiciaire et policier, reflétant une époque où les violences sexuelles étaient souvent minimisées.

La série commence en 1988, avec une victime, Christine, incarnée par Alix Poisson, qui se réveille aux abords de la Sambre, le pull relevé, portant des traces d'égratignures autour du cou. Elle peine à rassembler ses souvenirs, et les questions du policier la déstabilisent. C'est le début d'une longue série d'agressions qui resteront impunies pendant des années.

Chaque épisode de Sambre est raconté à partir d'une époque différente, à travers les yeux d'un personnage différent. De la victime à la juge d'instruction, en passant par la maire d'une petite ville, Jean-Xavier de Lestrade dépeint un panorama de la société, soulignant le rôle crucial des femmes dans la mise en lumière de ces crimes. La série illustre comment, pendant trente ans, les plaintes pour agressions sexuelles et viols s'accumulaient sans susciter l'attention nécessaire.

Qui est Dino Scala, le violeur de la Sambre, arrêté en 2018 ?

Si la série le nomme Enzo Salina, le "violeur de la Sambre" s'appelle en réalité Dino Scala, un employé de la société Jeumont Electric, située dans le département du Nord. Père de cinq enfants et bien vu dans sa communauté, il a réussi à dissimuler ses activités criminelles pendant des décennies, conservant un casier judiciaire vierge jusqu'à son arrestation.

L'arrestation de Scala est survenue suite à une agression manquée en février 2018, mettant fin à une série de viols qui s'étendait sur trente ans. Ce qui est particulièrement troublant dans le cas de Scala, c'est le contraste frappant entre son apparence publique et ses actes criminels. Les experts psychiatriques qui l'ont examiné lors de son audition ont relevé chez lui une dualité de personnalité marquée, évoquant l'image du Dr Jekyll et Mr Hyde. En apparence, il était le voisin aimable et le père de famille dévoué, mais se transformait en un prédateur redoutable aux premières lueurs de l'aube, période durant laquelle il commettait ses crimes.

Scala a avoué une haine envers les femmes, trouvant une satisfaction perverse à les dominer. Il se comparait à un chasseur, méthodiquement repérant et observant ses victimes, souvent sur leur trajet matinal, avant de passer à l'acte.

Le 1er juillet 2022, Dino Scala a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté de 13 ans. En octobre dernier, il avait renoncé à faire un procès en appel.