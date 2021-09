Sandman : Netflix dévoile une première bande-annonce ambitieuse de la série

La série Netflix « Sandman » vient de dévoiler son premier teaser. Adapté du comics éponyme, ce show fait office de petite révolution. En effet, le roman graphique est une énorme référence, très difficile à adapter.

Qui est Sandman ?

Initialement, Sandman est un personnage emblématique de l'univers des comics. Il est le personnage principal d'une série éponyme créée en 1989 par Neil Gaiman. Ce dernier met fin à son récit en 1996. Depuis, d'autres auteurs ont repris la main à travers des histoires annexes. Avec Sandman, l'auteur se démarque des nombreux autres comics via un traitement plus sombre, plus violent, plus mature et surtout beaucoup plus profond que les produits proposés par Marvel et DC Comics. À la base, Sandman est un comics indépendant, qui appartient dorénavant à DC Comics.

Sandman ©DC Comics

Le protagoniste, dénommé Dream, est un anti-héros ambigu et pratiquement omnipotent. Incarnation même du rêve et du cauchemar, il est retenu prisonnier pendant des siècles par les mortels avant de retrouver enfin sa liberté pour rétablir l'ordre dans son royaume. Sandman a rencontré de nombreuses tentatives d'adaptation, mais c'est finalement Netflix qui saute le pas en proposant une série en version live.

Une première bande-annonce intrigante

C'est Allan Heinberg, notamment scénariste sur le premier film Wonder Woman, qui s'occupe de cette première saison de Sandman. Un premier tour de chauffe qui comprendra 11 épisodes. Côté casting, c'est Tom Sturridge qui campera le célèbre Dream. Le reste de la distribution se compose notamment de Boyd Holbrook, de Gwendoline Christie, de David Thewlis, de Stephen Fry, de Patton Oswalt ou encore de Charles Dance. Sandman n'a pas encore de date de sortie précise mais devrait débarquer sur Netflix début 2022.

Dream (Tom Sturridge) - Sandman ©Netflix

La première bande-annonce joue la carte du mystère en ne dévoilant que quelques images.Ce premier teaser semble se dérouler dans le passé et raconte la manière dont Dream a été ramené dans le monde des vivants, en tout cas dans notre réalité. On espère simplement que le show parviendra à rendre hommage à l'étendu du comics, et surtout à son ambition démesurée. Logiquement, selon les précédentes informations partagées par Netflix, le show devrait suivre le récit de Préludes et Nocturnes sorti en 1989. En tout cas, l’esthétique de la série semble un peu faible pour rester fidèle à la beauté visuelle du comics, ou en tout cas pour prétendre être à la hauteur de l’œuvre originale...

Pour les fans de Sandman, une autre série a vu le jour sur Audible. Il s'agit d'une série audio co-produite par Neil Gaiman, qui officie également comme narrateur. Le show vocal offre un casting hallucinant notamment composé de Kat Dennings, de Michael Sheen, de Taron Egerton, d'Andy Serkis ou encore de Riz Ahmed. Sandman la série audio est disponible depuis le 15 juillet dernier.