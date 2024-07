2 ans après son succès sur Netflix, cette série donne enfin des nouvelles de la saison 2 et du casting

Longtemps incertaine, la saison 2 de "Sandman" va bien voir le jour. Netflix a donné des nouvelles de la série actuellement en produciton, en dévoilant le casting des prochains épisodes.

Sandman : la saison 2 avance enfin !

Il n'y a pas que des séries Marvel qui ont eu du succès sur Netflix. Avec Sandman, c'est l'univers de DC qui a été à l'honneur. La série est une adaptation des romans graphiques de Neil Gaiman, publiés entre 1989 et 1996. Créé par Allan Heinberg, le show a aussi pu compter sur David S. Goyer, un habitué de ce genre d'univers sombre (scénariste notamment sur les films Blade et The Dark Knight). Mis en ligne le 5 août 2022 sur Netflix, Sandman a trouvé son public grâce à son récit fantastique. On y suit Morpheus / Rêve, le Roi des Rêves qui est un jour capturé par un occultiste et emprisonné pendant plus d'un siècle. Il parvient finalement à s'échapper et se lance dans un périple à travers le Monde des Rêves et le Monde Éveillé pour retrouver ses pouvoirs et ainsi guérir les humains de la "maladie du sommeil", causée par son emprisonnement.

Sandman ©Netflix

En seulement trois jours, Sandman avait déjà accumulé près de 70 millions d'heures visionnées. Puis, en deuxième semaine, le show en avait totalisé 127,5 millions supplémentaires. Malgré ces chiffres impressionnants, une saison 2 de la série n'était pas certaine. Il aura finalement fallu attendre plusieurs mois (novembre 2022) avant que Netflix confirme le développement de nouveaux épisodes. Sauf que deux ans plus tard, toujours rien ! Du moins jusqu'à ce 3 juillet 2024 qui a vu Netflix dévoiler de nouveaux visages pour la suite de Sandman.

Odin, Loki, Thor et les autres

La production de la saison 2 a donc enfin débuté. L'occasion pour la plateforme de révéler qui jouera les membres de la famille des Eternels : Destiné, Delire et Destruction. À savoir respectivement Barry Sloane, Adrian Lester et Esmé Creed-Miles. Mais ils sont loin d'être les seuls puisque neufs autres personnages vont faire leur apparition dans la saison 2 de Sandman, et pas des moindres. On verra ainsi débarquer Orphée, unique enfant de Rêve et Calliope, présenté comme "un jeune homme idéaliste et romantique (...) jusqu'à ce qu'une tragédie lui révèle la véritable nature de l'amour". Ruairi O’Connor a été engagé pour l'incarner. Viennent ensuite Freddie Fox dans le rôle de Loki, "la personne la plus intelligente et dangereuse", ainsi que Clive Russell pour jouer Odin, ami de longue date de Rêve.

Laurence O’Fuarain sera lui le célèbre Thor, tandis qu'Ann Skelly jouera Nuala, et que Douglas Booth incarnera Cluracan. Tous les trois étant des émissaires royaux de la cour de Faerie. Enfin, Jack Gleeson va jouer le malveillant Puck, Indya Moore sera Wanda et Steve Coogan prêtera sa voix au chien Barnabas qui accompagne Destruction.

Netflix n'a pas encore donné de date de diffusion de la saison 2 de Sandman. Néanmoins, les fans pourront se rassurer de voir la production des prochains épisodes avancer enfin. Ils pourront donc espérer retrouver Tom Sturridge dans le rôle de Rêve en 2025.