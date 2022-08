Sandman : Tom Sturridge a pris des mesures extrêmes pour obtenir le corps de Morpheus

Dans "Sandman", Tom Sturridge incarne le Seigneur des rêves Morpheus, aussi intrigant qu'inquiétant dans le premier épisode de la série. Le mystère que ce personnage dégage passe notamment par son apparence physique, que son interprète a pensée comme celle d'une "créature" en s'imposant une préparation physique très intense.

Sandman : une adaptation ambitieuse de l'oeuvre de Neil Gaiman

Adaptation des romans graphiques de Neil Gaiman publiés chez DC Comics, Sandman commence au début du XXe siècle. Alors qu'il essaie de rattraper un cauchemar dans le Monde éveillé baptisé le Corinthien (Boyd Holbrook), le Seigneur des rêves Morpheus (Tom Sturridge) se retrouve enfermé dans le manoir de l'aristocrate Roderick Burgess (Charles Dance). Ce dernier essaie en réalité de capturer l'un des autres Infinis, Mort, afin de ressusciter son fils.

L'emprisonnement de Morpheus provoque des dégâts considérables chez les humains, qui sont dans l'incapacité de dormir ou au contraire qui ne se réveillent plus à cause d'un phénomène appelé "maladie du sommeil". Il va donc tenter de s'échapper pour récupérer ses pouvoirs, sauver son Royaume et mettre fin au désastre dans le Monde éveillé.

Morpheus (Tom Sturridge) - Sandman ©Netflix

Patton Oswalt, David Thewlis, Jenna Coleman, Vivienne Acheampong, Razane Jammal, Gwendoline Christie et Joely Richardson complètent la distribution prestigieuse de cette série ambitieuse, qui plonge d'emblée le spectateur dans un univers intrigant et riche sans lui en donner toutes les clés, avant de prendre le temps de dévoiler les enjeux du récit sans pour autant manquer de rythme, bénéficiant d'une galerie de personnages très intéressante. Mystérieux voire même menaçant dans le premier épisode de Sandman, Morpheus est le plus fascinant, prenant à la fois le rôle de guide mais également celui de divinité privée de ses capacités.

Une préparation intense pour Tom Sturridge

Interrogé par Digital Spy et cité par Allociné, Tom Sturridge s'est confié la manière dont il a obtenu le corps particulièrement maigre et musclé du protagoniste. Une apparence qui renforce sa dimension énigmatique et son caractère inhumain. L'acteur de Good Morning England et Loin de la foule déchaînée a expliqué à ce sujet :

Il y a tellement d’aspects de son physique qui étaient importants pour moi, simplement parce qu’il ne s’exprime pas traditionnellement, la plupart du temps. Et donc la façon dont il se déplace, je pense, pourrait être un mode d’expression signifiant. (...) Je voulais construire un corps qui ressemble à une créature et fidèle aux images qui sont dans les bandes dessinées. Ce qui revient en quelque sorte… C'est quelqu'un dont la chair est brûlée et qui n'est que tendons et os.

Hormis à travers la voix off, Morpheus est d'ailleurs quasiment muet dans le premier épisode, ne communiquant qu'à travers ses regards, ses rares mouvements et sa posture. Tom Sturridge s'est donc rigoureusement entraîné et s'est aussi privé de nourriture :

C’était difficile à réaliser, dans le sens où cela nécessitait de la discipline, de l'exercice et très peu manger. Mais en fait, jouer la comédie est un travail tellement éphémère. On essaie constamment d'attraper des nuages quand on travaille. S'entraîner est vraiment facile. Parce que tu fais juste les six choses qu'ils te disent de faire, et ça marche.

Pour l'acteur, la plus grosse pression ne venait pas de cette préparation intense mais du fait de ne pas décevoir les fans des romans graphiques. Et au vu des retours sur la série adoubée notamment par George R.R. Martin, le comédien peut désormais se détendre. Sandman est à découvrir sur Netflix.