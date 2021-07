Sans identité : un spin-off télévisé du film avec Liam Neeson est en préparation

« Sans identité » va ressusciter à la télévision. En effet, le film porté par la star Liam Neeson, aura droit à un spin-off en série télévisée sur TNT. La chaîne américaine est d’ailleurs une spécialiste de ce genre de projet.

Sans identité : première collaboration entre Liam Neeson et Jaume Collet-Serra

Avec Taken en 2008, Liam Neeson débutait une seconde carrière en se spécialisant dans les films d’action. Toutefois, c’est réellement à partir de 2011 qu’il multiplie les rôles de vieux loups solitaires qui tabassent sans pitié ses opposants. Et cela commence par une première collaboration avec Jaume Collet-Serra pour les besoins du long-métrage Sans identité.

Cette adaptation du roman français Hors de moi (de Didier van Cauwelaert, publié en 2003), suit le docteur Martin Harris qui tombe dans le coma après avoir été victime d'un accident de voiture. Lorsqu’il se réveille, il apprend qu’un autre homme a pris son identité et cherche à le supprimer. Il va alors tout faire pour récupérer sa propre identité.

Le film sonne comme le début d’une régulière relation de travail entre Liam Neeson et Jaume Collet-Serra, puisque les deux hommes se réunissent plus tard dans les longs-métrages Non-Stop, Night Run et The Passenger.

Une suite télévisée… Sans Liam Neeson ?

Selon Deadline, la série produite par Jaume Collet-Serra et Liam Neeson, sera une suite de Sans Identité. Elle reprendra donc les événements du film en suivant un nouveau personnage principal. C’est Sean Finegan qui écrira l’épisode pilote, tandis que Karl Gajdusek et Speed Weed seront les showrunners de cette suite télévisée.

La distribution du film comptait des acteurs très côtés comme Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones ou bien encore Frank Langella. Les retrouvera-t-on dans ce spin-off ? Étant donné que la star irlandaise fait également partie des producteurs de la série, une petite apparition ne serait pas illogique.

Sans identité ©Warner Bros. Pictures

À noter que ce n’est pas la première fois que la chaîne TNT se lance dans des projets de séries dérivées de films. En effet, le média a également adapté des films tels qu’Animal Kingdom ou bien encore Snowpiercer. Les deux séries sont, par ailleurs, toujours diffusées sur la chaîne. Souhaitons à ce spin-off la même longévité sur TNT.

En ce qui concerne Liam Neeson, il sera présent dans les salles françaises à partir du 4 août dans son nouveau film Ice Road.