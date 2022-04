Sans un mot : c'est quoi cette série Netflix adaptée d'Harlan Coben ?

Seconde création polonaise tirée d'une œuvre d'Harlan Coben à voir le jour sur Netflix, "Sans un mot" réunit tous les arguments pour emporter les téléspectateurs dans une folle enquête. La mini-série est lancée le 22 avril sur la plateforme de streaming.

Sans un mot : encore une adaptation d'Harlan Coben sur Netflix

La réputation d’Harlan Coben n’est plus à faire. Netflix profite justement de sa popularité en adaptant bon nombre de ses écrits. Les abonnés ont déjà pu découvrir six séries tirées de ses romans, dont a création française Disparu à jamais. On a également eu Dans les bois, venue de Pologne. C’est justement ce pays qui est encore à l’honneur avec Sans un mot. Cette mini-série ne compte pas chambouler nos habitudes en s’inscrivant dans le genre du thriller. Les fans de l’auteur veulent des histoires avec du suspense ainsi qu'un mystère à résoudre et ils seront servis !

Sans un mot ©Netflix

Comme le roman, Sans un mot suit des parents menant une vie plutôt tranquille. Membres d'une banlieue plutôt aisée et calme de Varsovie, ils voient leur existence basculer quand leur adolescent, Adam, disparaît du jour au lendemain sans laisser la moindre trace. A-t-il fugué ou est-ce qu’un danger le guette ? Ils vont se lancer à sa recherche pour découvrir ce qu’il s’est passé et tenter de le retrouver. Or, ils vont découvrir des secrets inattendus et être confrontés à des locaux qui ont peut-être une part de responsabilité.

À l'image du roman ?

Comme souvent chez Harlan Coben, la narration déploie une large galerie de personnages, avec une enquête qui fait resurgir le plus mauvais qui peut exister chez l'être humain. La bande-annonce ne surprend pas par rapport à ce qu'on a l'habitude de trouver dans le genre. Ceux qui connaissent le roman original ne vont sûrement pas découvrir grand chose et assister à une adaptation fidèle aux grandes lignes. On aurait même tendance à dire que ces déclinaisons du travail de l'auteur s'adressent avant tout à ceux qui ne le lisent pas. Comme si elles étaient une porte d'entrée vers ses écrits.

Au casting, les noms de Magdalena Boczarska et Leszek Lichota (qui incarnent les parents principaux) ne vous diront probablement rien. En revanche, la tête de Grzegorz Damięcki vous rappellera quelque chose, si vous aviez déjà suivi Dans les bois.

Sans un mot est actuellement disponible sur Netflix.