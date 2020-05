Santa Inc. : Seth Rogen au casting d’une série animée de HBO Max

La prochaine série animée avec Seth Rogen et Sarah Silverman, « Santa Inc. », signée Alexandra Rushfield, rejoindra la nouvelle plateforme de streaming HBO Max. Centrée sur Noël, elle promet une bonne dose de rire et de satire sociale.

Décidément, Seth Rogen enchaîne les projets pour HBO Max. La semaine dernière déjà, on a appris que le film American Pickle, basé sur une nouvelle parue dans le New Yorker, sera diffusé directement sur la plateforme en VOD. Sony a négocié avec le service de streaming car la pandémie de coronavirus empêche son long-métrage de sortir normalement en salles.

C’est cette fois Santa Inc. qui rejoint HBO Max. Au casting de cette série animée, on retrouvera donc Seth Rogen et Sarah Silverman. Créée par Alexandra Rushfield, qui a notamment produit les séries Shrill et Love, elle promet une aventure assez palpitante autour du thème de Noël. Candy Smalls (Sarah Silverman), qui est la plus haut placée chez les elfes du pôle nord, rêve de devenir la première femme père noël de l’histoire. Elle devra pour cela gérer au mieux la présence du successeur du père Noël (Seth Rogen).

HBO Max mise sur les programmes animés

Comme on peut l’imaginer, cette série s’adresse aux adultes et promet de beaux passages d’humour et une satire sociale. Du côté d’HBO Max, on se montre logiquement ravi, à l’image de Suzanna Makkos, la vice-présidente de la plateforme, citée par The Hollywood Reporter :

J'ai longtemps rêvé de reprendre la tradition des programmes de vacances de fin d’année et d'ajouter une vision féministe et une comédie classée R (interdite aux moins de 17 ans Ndlr), et quand j'ai lu ce script d'Ali, avec Seth et Sarah attachés à la voix, je savais que c'était un ajustement parfait pour nous.

Même son de cloche du côté de Scott Herbst, responsable du développement des scripts à Lionsgate :

Sarah et Seth sont le duo de comédie parfait pour cette série d'animation stimulante et très drôle dirigée par une boule d’énergie comme Alexandra Rushfield.

Pour l’heure, la série n’en est qu’en phase de développement et aucune date de lancement n’est connue. C’est en tout cas un programme animé en plus pour la plateforme qui sera richement doté dans ce domaine. HBO Max sortira aux États-Unis le 27 mai prochain.