Sarah Michelle Gellar retourne dans les 90's avec cette série préquel, voici les premières photos

Sarah Michelle Gellar a atteint le sommet de sa popularité dans les années 1990 en enchaînant les populaires comme Scream 2 (1997), Souviens-toi… l'été dernier (1997) ou encore Sexe Intentions (1999). Cette période coïncide aussi avec le lancement de la série Buffy contre les vampires (1997-2003), qui a fait de la comédienne une icône de la pop culture. Son rôle de chasseuse de vampires lui a longtemps collé à la peau et a, selon elle, ouvert la porte à des personnages féminins forts et complexes auxquels tout le monde pouvait s'identifier.

C'est ce qu'elle nous révélait lors de la promotion de Wolf Pack (2023), spin-off de Teen Wolf (2011-2017), qui lui a permis de renouer avec le genre fantastique. Dans ce show qui n'aura duré qu'une saison, Sarah Michelle Gellar interprète une enquêtrice. C'est toujours du côté des forces de l'ordre qu'on la retrouvera prochainement avec Dexter : Original Sin, qui va en plus ramener l'actrice dans les années 1990.

Loin de Sunnydale, c'est dans le Miami de 1991 qu'on verra Sarah Michelle Gellar en cheffe des experts de la police, nommée Tanya Martin. Dans cette série préquel de Dexter, elle croisera la version jeune du tueur en série, joué par Michael C. Hall dans la série originale et remplacé ici par Patrick Gibson. Celui-ci fera ses débuts dans la police de Miami, où son père adoptif, Harry (Christian Slater), évolue déjà sous les ordres de Tanya.

Entertainement Weekly a dévoilé les premières images de Dexter : Original Sin, dont une présentant Sarah Michelle Gellar. Cette dernière en a profité pour parler de son retour dans les années 1990, cette fois en tant qu'adulte. Elle a ainsi surtout plaisanté sur le style vestimentaire des adultes à cette époque.

Les années 90 sont différentes de ce que je connaissais parce que je me disais : "Je ne me souviens pas de cette coiffure". Mais j'ai joué une adolescente de l'époque, pas une adulte dans un environnement professionnel, donc peut-être que c'est comme ça que les gens s'habillaient dans les années 90. Peut-être que c'est comme ça qu'ils se coiffaient. Et tout ce maquillage, oh là là. Il y a beaucoup d'eye-liner bleu et de mascara bleu. Il y a aussi beaucoup d'épaulettes ! Mais j'aime porter une bonne paire d'épaulettes, ça me fait ressembler à un joueur de football américain.