Sassy Justice : découvrez la nouvelle production des créateurs de South Park

Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de « South Park », sont de retour avec une nouvelle production : « Sassy Justice ». Le duo utilise la technique du Deepfake pour se moquer de certaines personnalités publiques comme Donald Trump et Mark Zuckerberg.

Les créateurs de South Park

Matt Stone et Trey Parker se sont fais connaître à la fin des années 1990 grâce à une création inédite : South Park. Diffusée pour la première fois en 1997 sur Comedy Central, cette série est devenue au fil du temps terriblement culte. South Park est une référence pour la nouvelle génération. Un classique de la série animée pour adultes, qui continue de perdurer encore aujourd'hui. Récemment, Trey Parker et Matt Stone ont réalisé un épisode spécial d'une heure centré sur le Covid-19. Un bon moyen d'attendre la sortie de la saison 24. Le duo a également gagné en popularité avec le film South Park mais aussi l'excellent Team America sorti en 2004. Ils sont aujourd'hui de retour avec leur nouvelle production : Sassy Justice (à découvrir en fin d'article).

Matt Stone et Trey Parker sont de retour

Sassy Justice, sortie il y a peu de temps sur internet et relayée dans les chaînes d'informations, est présentée comme une émission de télévision de nouvelles locales. La vidéo contient un faux journaliste nommé Fred Sassy, interprété par Peter Serafinowicz, un habitué de l'équipe, qui porte un costume bon marché et une perruque blanche, tout en s'exprimant avec un accent forcé. Difficile de ne pas faire le lien avec Borat tant les deux personnages ont des similitudes. Sassy mène une enquête sur l'utilisation du Deepfake dans les médias. Et cherche à dénoncer les dangers de ces fake news.

Le Deepfake est une technique qui consiste à utiliser des images de synthèse basées sur l'intelligence artificielle pour recréer des visages de manière réaliste. Elle permet de superposer des fichiers audios et vidéos existants sur d'autres images. Un bon moyen pour faire dire n'importe quoi à des célébrités ou des représentants politiques. Une méthode qui offre des dérivés sympathiques mais qui peut être un véritable danger pour la transmission et la véracité de l'information.

Ainsi Sassy mène l'enquête dans cette vidéo parodique d'un quart d'heure. Il s'entretient avec de nombreuses personnalités, recréées par la technique du Deepfake. Le voilà en interview avec Al Gore, Mark Zuckerberg ou encore Michael Caine, à travers des rencontres hilarantes et parodiques. Pendant ce temps, Matt Stone et Trey Parker mettent en garde le public contre les dangers de cette technique, en allant jusqu'à parodier Donald Trump lui-même.

Un film avorté

Ce projet est en réalité les ruines d'un long-métrage centré sur ce concept, sur lequel Matt Stone et Trey Parker travaillaient. Malheureusement pour eux, la crise du Covid-19 a entraîné l'arrêt du film en Deepfake. D'où la naissance de cette vidéo.

Lors d'une interview avec The New York Time, les créateurs se sont exprimés sur cette envie d'utiliser le Deepfake de manière artistique et politique :

C'est une nouvelle forme d'animation. Surtout pour des gens comme nous, qui aimons construire des choses plan par plan, et qui contrôlons chaque acteur, chaque voix. C'est un support parfait pour nous.

Trey Parker, Matt Stone et Peter Serafinowicz se seraient inspirés de Le Dictateur de Charlie Chaplin et auraient raconté les aventures de Fred Sassy, un personnage maniéré, qui ressemble à Trump et qui est accidentellement entraîné à l'intérieur de l'administration présidentielle.

Les cinéastes ont auto-financé ce projet, avec l'idée de trouver un distributeur une fois le film terminé. Ils ont même créé un studio nommé Deep Voodoo et ont embauché une équipe d'une vingtaine d'artistes et techniciens spécialisés dans le Deepfake. Ils ont débuté la préproduction du film au début de l'année. Avec l'espoir de terminer le projet avant l'élection américaine de ce mardi 4 novembre. La production avait débuté en mars, juste avant le confinement... Puisque de nombreux efforts et plus de 30 000 dollars ont été investis, le trio a décidé de réutiliser cette idée pour proposer une fausse émission de télévision : Sassy Justice.

De nombreux artistes, journalistes et politiciens dénoncent les pratiques du Deepfake depuis des années maintenant. Avec Sassy Justice, le débat est relancé. Les créateurs de South Park ont déclaré qu'ils faisaient confiance au public. Notamment pour faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ils insistent sur le fait que leur vidéo a pour but de divertir et non de tromper l'assistance. Ils soulignent l'aspect premier de ce show : la comédie. On espère que Trey Parker et Matt Stone pourront mener à bien leur projet de film. Ou en tout cas, qu'ils nous réservent d'autres épisodes.

En attendant, on vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous :