8 ans après, cette comédie ultra trash est de retour en série avec un trailer fou

Prime Video a dévoilé la bande-annonce de "Sausage Party: Foodtopia", la suite en série du film d'animation trash imaginé par Seth Rogen et sa bande. Une série qui sera à découvrir le 11 juillet.

Sausage Party, souvenir d'une orgie de bouffe

Connu pour avoir un humour, disons, pas d'une grande finesse, Seth Rogen est allé très loin avec Sausage Party (2016), dont il a signé le scénario avec Evan Goldberg, Kyle Hunter et Ariel Shaffir. Réalisé par Conrad Vernon et Greg Tiernan, le film est la preuve que le cinéma d'animation n'est pas fait que pour les enfants. On y suit les aliments d'un supermarché qui espèrent être un jour choisis par un client. Sauf que dans le style Seth Rogen, cela donne lieu à une débauche de scènes trashs, entre insultes, vulgarités et allusions sexuelles, avec une orgie improbable en guise de final.

Le résultat est, d'après nous, hilarant, mais le film n'avait pas plu à tout le monde à sa sortie. En effet, plusieurs associations avaient hurlé en voyant arriver sur les écrans Sausage Party, notamment le collectif La Manif pour Tous et autres associations catholiques traditionalistes. Beaucoup de bruit pour pas grand chose, mais qui n'avait pas aidé le film à attirer du monde en France (seulement 67 000 entrées). Le film d'animation a tout de même été un gros succès à l'étranger, récoltant plus de 140 millions de dollars dans le monde pour un budget de seulement 19 millions de dollars. De quoi motiver Seth Rogen et son équipe à proposer une suite, mais en série.

La suite se dévoile avec une bande-annonce

Annoncée depuis un moment, Sausage Party: Foodtopia se dévoile enfin avec une bande-annonce (vidéo en une d'article) mise en ligne par Prime Video. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y aura encore de quoi choquer certains. Seth Rogen avait prévenu (via Empire) "qu'une scène spécifique a fait l'objet d'une projection spéciale pour les responsables des relations publiques d'Amazon", et on comprend pourquoi devant ces images.

On retrouvera dans Sausage Party: Foodtopia les aliments qui sont parvenus à s'échapper du supermarché et ont créé un monde où vivre paisiblement (et s'offrir encore quelques orgies). Jusqu'à ce que la pluie arrive et fasse un véritable massacre dans leur rangs. La saucisse Frank et sa compagne, le pain à hot dog Brenda, ainsi que leur ami Barry, vont donc partir à la recherche d'un humain qui pourra les aider.

C'est une nouvelle folie qu'on nous promet et qui sera à découvrir sur Prime Video à partir du 11 juillet. Sausage Party: Foodtopia est prévu pour être une mini-série de 8 épisodes.