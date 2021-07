Sauver Lisa : une série captivante avec Victoria Abril, en avant-première sur Salto

La série "Sauver Lisa" est disponible sur la plateforme Salto, avant d'être diffusée prochainement sur M6. Caroline Anglade, Victoria Abril, Cristiana Réali, et Déborah François sont réunies dans un scénario qui met en scène une institutrice prête à tout pour protéger une fillette maltraitée.

Sauver Lisa : une avant-première Salto

La plateforme Salto offre régulièrement la possibilité de visionner des séries en avant-première. Effectivement, des séries et téléfilms comme HPI, La Promesse, Demain nous appartient, Le Saut du diable sont accessibles quelques jours avant leur diffusion. Cette fois-ci, c'est Sauver Lisa, une série événement, qui est disponible plusieurs mois à l'avance, car la date diffusion sur M6 n'est pas encore annoncée. Une chose est sûre, elle viendra animer la saison 2021-2022 de la chaîne.

Cette nouvelle série est coécrite par Sylvie Audcoeur (Sous la peau) et Anna Fregonese (Mes amis, mes amours, mes emmerdes). Le scénario s'inspire de la fiction japonaise Mother, de Yuji Sakamoto. Composée de six épisodes, de 52 minutes, la série illustre avec finesse des thèmes comme la maternité, la filiation et la sororité. Sauver Lisa suit une enseignante, Rose Keller, interprétée par Caroline Anglade, qui va prendre des risques pour protéger l'une de ses élèves victime de maltraitance.

Ça parle de quoi ?

Rose Keller est une enseignante remplaçante, elle est donc parachutée dans une école pour quelques semaines. Elle rencontre Lisa, âgée de huit ans, une de ses élèves particulièrement attachante. Très vite, elle se rend compte que quelque chose cloche. La fillette est régulièrement absente, et a plusieurs marques d'ecchymoses sur le corps. L'institutrice, très investie, se sent obligée de dénoncer les parents. Malheureusement, sans preuves concrètes elle ne peut rien faire. Alors, sur un coup de tête, elle kidnappe l'enfant.

Ensemble, elles se lancent dans un road trip direction l'Espagne. Rose va retrouver sa mère adoptive et ses sœurs, mais aussi sa mère biologique, qui l’avait abandonnée à l’âge de 4 ans. Elle va donc devoir se confronter à son passé et à son histoire personnelle. Cela permet aux scénaristes de peindre plusieurs portraits de femmes et de mères poignants.

Sauver Lisa ©Incognita / M6

Les femmes au cœur du récit

Aux côtés de Caroline Anglade, qui est très juste dans le rôle de l'institutrice prête à tout pour son élève, on retrouve des comédiennes de renom. En effet, Cristiana Réali (Les Bracelet rouges) est de la partie, mais aussi la solaire Victoria Abril qui n'avait pas tenu de rôle de cette envergure dans une série française depuis son départ de la série Clem. Deborah François, quant à elle, est étonnante dans la peau d'une mère abusive. Une jolie distribution qui met également à l'honneur la jeune Capucine Sainson-Fabresse, épatante dans le rôle de la petite Lisa.

La série Sauver Lisa nous emporte dans un scénario chargé en émotion avec pour thème principal la maternité. De la mère abusive à la mère de substitution, en passant par la mère adoptive, rien n'est laissé de côté et offre différents points de vue. Avec subtilité, les scénaristes ont réussi à instaurer, dans ce climat pesant, quelques notes d'humour et de comédie, sans jamais entacher la gravité du récit. Les amateurs de fiction française se laisseront, sans aucun doute, séduire par ce programme.