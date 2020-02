Sauvés par le gong : Lark Voorhies (Lisa) évoque son absence du reboot

Vous avez aimé ? Partagez :

L’interprète du personnage de Lisa dans la série des années 80-90 s’est exprimée sur son absence du reboot, développé par NBCUniversal pour son nouveau service de streaming, Peacock.

La multiplication des projets de reboot à Hollywood coïncide avec la création de nombreux services de streaming par les plus grands studios. Étant donné la popularité actuelle des séries, les patrons des plus grandes boîtes de production mettent depuis plusieurs années un pied dans l’univers du petit écran, espérant capitaliser sur l’intérêt du public pour les histoires racontées sur plusieurs épisodes. Dans cette optique, NBCUniversal dévoilera bientôt son nouveau service de straming, Peacock, dont le lancement est prévu pour le 15 avril prochain.

Et l’un des premiers projets développés par le studio pour son univers sur petit écran est un reboot de la sitcom Sauvés par le gong, introduite en 1989, et qui avait duré 4 saisons. Elle suivait les aventures de Zack, Slater, Screech, Lisa, Kelly et Jessie, six adolescents inséparables du lycée Bayside de Los Angeles.

Mais alors que certains des membres originaux de la série ont été annoncés au casting du reboot, d’autres ne reprendront pas leur rôle. Alors qu’Elizabeth Berkley, l’interprète de Jessie, Mario López, alias Slater, et Mark-Paul Gosselaar, qui joue Zack, seront de retour, Lark Voorhies, qui incarnait Lisa dans la sitcom, ne reviendra pas.

Lark Voorhies déçue de ne pas revenir

Interrogée sur son absence du reboot, Voorhies dit avoir été blessée en apprenant que le studio ne comptait pas sur elle pour le revival. L’actrice a ainsi expliqué :

Je dois admettre que je me suis sentie un peu méprisée et que ça m’a fait mal quand j’ai appris que je n’étais pas invitée à la réunion de Sauvés par le gong.

On comprend ici que Voorhies s’est sentie laissée de côté par ses anciens partenaires de jeu, et qu’elle aurait aimé faire partie du revival de la série. Les autres acteurs originaux qui ne reprendront pas leur rôle, ainsi que ceux annoncés de retour, n’ont pour l’instant pas réagi à la déclaration.

Dans le reboot, le gouverneur de Californie, Zack Morris, critiqué pour avoir fermé trop de lycées fréquentés par des élèves issus de milieux modestes, décide d’envoyer les étudiants affectés dans certains des lycées les plus réputés de l’État, dont celui de Bayside High.

Annoncée pour cette année, aucune date de sortie n’a pour l’instant été précisée par le studio pour la sitcom.