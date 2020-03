Sauvés par le gong : Mark-Paul Gosselaar de retour dans la peau de Zack Morris

Zack Morris est bientôt de retour ! Mark-Paul Gosselaar, qui incarnait le personnage principal dans "Sauvés par le gong", a partagé une photo sur Instagram dans laquelle il (ré)annonce la couleur…

Mark-Paul Gosselaar a récemment posté une photo sur les réseaux sociaux qui rendra les fans de Sauvés par le gong très heureux... . La photo postée sur Instagram montre l’acteur en pleine préparation, notamment au niveau capillaire. La nouvelle nous vient de Comingsoon et il semble que Mark-Paul Gosselaar va redevenir blond pour les besoins du tournage de la série !

Sauvés par le gong suivait les aventures de six adolescents au lycée et de leur principal, M. Belding. L’acteur incarnait le lycéen Zack Morris dans la série pour ados de 1989 à 1993, notamment aux côtés de Tiffani Thiessen et Mario Lopez.

Sauvés par le gong, 27 ans plus tard

La nouvelle d’un reboot de la série a été annoncé depuis septembre 2019. Mark-Paul Gosselaar n'incarnera pas un parent d’élève ou le principal du lycée mais plutôt le gouverneur de la Californie. Le pitch de reboot de Sauvés par le gong se déroulera ainsi :

“Quand le Gouverneur de la Californie Zack Morris décide de fermer des écoles secondaires à faible revenu, il décide d'envoyer les étudiants affectés par cette mesure dans les écoles les plus performantes de l'État, notamment au lycée de Bayside. Ces nouveaux étudiants seront confrontés aux étudiants riches et privilégiés du lycée”.

Mark-Paul Gosselaar et Tiffani Thiessen n’apparaîtront que dans quelques épisodes de la série alors que Mario Lopez et Elizabeth Berkley reprendront leurs rôles respectifs, AC Slater et Jessi Spano.

Le reboot de la série a donc été imaginé pour être plus actuelle et se concentrera sur des nouveaux étudiants venant de milieux très différents. Tracey Wigfield (Great News) sera scénariste et productrice de la série. Mark-Paul Gosselaar, Mario Lopez et Elizabeth Berkley seront eux aussi producteurs de la série.

L’acteur de 46 ans avait fait partie de plusieurs séries malheureusement annulés après une seule saison. En 2016, il incarnait un joueur de baseball arrogant dans Pitch et en 2019 il était un agent fédéral dans The Passage. Mark-Paul Gosselaar joue actuellement Paul Jackson, le père de Rainbow dans Mixed-ish, le spin-off de la série Blackish.

Le reboot de Sauvés par le gong sera diffusé sur Peacock, la plateforme de la chaîne américaine NBC qui, elle, sera lancée en avril.