Sauvés par le gong : premier trailer pour le reboot de la série culte

Les premières images du reboot de Sauvés par le gong, bientôt disponible sur la plateforme de streaming Peacock, viennent d’être dévoilées. On y retrouve certains des membres de la série originale dans le lycée de Bayside, confrontés aux nouveaux élèves de l’établissement.

La sitcom introduite en 1989, et qui avait duré 4 saisons, était vite devenue l’une des plus populaires des années 90. Un spin-off d’une saison intitulé Sauvés par le gong : les années lycée avait ensuite vu le jour, puis un autre, appelé cette fois Sauvés par le gong : La Nouvelle Classe, qui avait lui duré 7 saisons. Deux films, Sauvés par le gong : L'aventure hawaïenne, et Sauvés par le gong : Mariage à Las Vegas, étaient aussi sortis.

La série originale suivait les aventures de Zack, Slater, Screech, Lisa, Kelly et Jessie, six adolescents inséparables du lycée Bayside de Los Angeles. Il y a quelques mois, on apprenait que Peacock allait en produire un reboot. Depuis, les informations arrivent petit à petit, dont celle que certains des membres de la série originale reprendraient leur rôle, tandis que d’autres ne reviendraient pas.

Ainsi, Mario López, alias Slater, Elizabeth Berkley, l’interprète de Jessie, Mark-Paul Gosselaar, qui joue Zack et Tiffani Thiessen, alias Kelly, seront de retour. Mais Lark Voorhies, qui incarnait Lisa dans la sitcom et Dustin Diamond, qui prêtait ses traits à Screech, ne reviendront pas.Et désormais, c’est donc un premier trailer qui vient d’être dévoilé.

Les différentes générations se croisent dans les premières images de Sauvés par le gong

Au centre de l’extrait, on retrouve le personnage de Slater, devenu prof de gym dans le lycée de Los Angeles. Il se retrouve donc face à aux nouveaux élèves de l’établissement, que ce soit en cours ou dans son bureau. On découvre par la même occasion certains des nouveaux arrivants, dont ceux que l’on verra probablement le plus souvent dans le reboot.

Les références à la série originale Sauvés par le gong sont nombreuses. Jessie demande d’abord à Slater « Tu te rends compte que c’était il y a 30 ans ?» lorsque ce dernier évoque les bons souvenirs du lycée quand ils y étaient élèves. Dans la suite de l’extrait, Slater semble ne pas pouvoir arrêter de se rappeler cette période de sa vie, notamment face aux deux élèves dans son bureau.

Annoncée pour cette année, la série reboot Sauvés par le gong n’a pour le moment aucune date de sortie.