Sauvés par le gong : Zack, Kelly, Slater et Jessie réunis dans le trailer du reboot

Le reboot de "Sauvés par le gong" s'offre une nouvelle bande-annonce qui nous dévoile les images qu'on attend depuis que le projet a été annoncé : les retrouvailles des 4 personnages principaux. A retrouver sur Peacock dès le 23 novembre.

Sauvés par le gong : un instantané des années 90

En 1989 est lancée aux Etats-Unis la série Sauvés par le gong. L'intrigue n'est pas vraiment nouvelle puisque l'on y suit les aventures d'un groupe d'amis dans un lycée. Il y a Zack (Mark-Paul Gosselaar), le beau-gosse cool qui peut mettre la réalité en pause pour parler au spectateur. Kelly Kapowski (Tiffani Thiessen) est la jolie pom-pom girl dont il s'entiche. A.C Slater (Mario López) est un sportif musclé au cerveau un peu lent et Jessie Spano (Elizabeth Berkley) la grande fille sage intelligente. Autour d'eux orbitent l'étrange Screech (Dustin Diamond) et la victime de la mode Lisa Turtle (Lark Voorhies). Tout ce beau monde habite Los Angeles et va au lycée de Bayside.



Si l'originalité n'est pas la qualité première du show, il marque tout de même les esprits par son humour et sa peinture assez flashy et juste du début des années 90. Il durera 4 saisons et aura même droit à deux téléfilms. La mode étant aux reboots, l'heure de celui de Sauvés par le gong est arrivée.

Morris, tu vas un peu trop loin !

La bonne nouvelle pour les fans de la première heure, c'est que 4 des membres originaux reviennent dans la série dont voici le synopsis.

Zack Morris, devenu gouverneur de Californie, se retrouve au cœur d’un scandale politique. Il est en effet accusé d’avoir fermé trop d’écoles destinées aux foyers aux plus bas revenus. Pour tenter d'étouffer l'affaire, il décide alors d’envoyer ces élèves dans les écoles les plus prestigieuses de l’État, dont celle de Bayside. Il y retrouve Slater et Jessie qui travaillent tous les deux dans le lycée. Son fils Mac (Mitchell Hoog), qu'il a eu avec Kelly, y étudie également.

Élèves riches et plus modestes vont donc être confrontés les uns aux autres, et chacun va apprendre de l'autre.

On voit donc arriver de nouvelles têtes plus jeunes au casting avec les acteurs Haskiri Velasquez, Josie Totah et Alycia-Pascual Peñ. A noter l'absence remarquée des personnages de Screetch et Lisa. Si celle du premier peut s'expliquer par le comportement encore plus erratique que son personnage du comédien, l'autre n'a pas vraiment d'explication logique. Lark Voorhies a d'ailleurs plusieurs fois expliqué dans des interviews qu'elle ne comprenait pas qu'elle n'ait pas été approchée pour y faire une apparition. Peut-être dans la saison 2 ?

En attendant, la nouvelle bande-annonce insiste bien sur ces retrouvailles plus de 30 ans après la diffusion du tout premier épisode. Ils sont beaux, souriants et en pleine forme. On se demande même si Mario López vieillit.

Sachez tout de même que les 4 n'auront pas le même temps d'écran, l'intrigue tournant principalement autour des lycéens. Si Berkley et López seront dans tous les épisodes, Gosselaar n'apparaîtra que dans 3 épisodes et Thiessen dans un seul. On va pas se mentir, c'est celui là qu'on attend avec le plus d'impatience.

La nostalgie est un sentiment qui marche fort en ce moment et les producteurs de séries l'ont bien compris. Devrait-on s'en plaindre ? Tout dépendra du résultat. La showrunner de ce reboot est Tracey Wigfield, scénariste qui a reçu un Emmy Award pour son travail sur 30 Rock, alors on a envie d'y croire (au moins un peu).



Sauvés par le gong sera diffusée aux États-Unis dès le 23 novembre sur le service de streaming Peacock. La saison 1 comportera 10 épisodes. Aucune date n'a pour l'instant été annoncée pour une diffusion en France.