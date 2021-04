Save Our Squad : David Bechkam développe une série pour Disney+

David Beckham prépare actuellement une série pour Disney+, "Save Our Squad". Il tentera d’utiliser son expérience en tant qu’ancien footballeur pour aider une équipe de jeunes en difficulté dans sa division.

Save Our Squad, quand David Beckham vient à la rescousse d’un club amateur

Jamais très loin des terrains de football même depuis sa retraite, David Beckham va retourner sur les pelouses britanniques pour Disney+. L’ancien joueur de Manchester United prépare une série dans laquelle on le verra retourner sur les terrains de l’Est de Londres, où il a grandi et joué lorsqu’il était petit. Dans Save Our Squad, il tentera d’aider une équipe de jeunes ayant du mal à survivre dans sa division. Le processus de sélection des joueurs en question débutera dans les prochains jours.

Beckham produira la série via sa nouvelle société de production Studio 99. Save Our Squad fait partie des 50 programmes originaux européens de Disney+ que la firme aux grandes oreilles espère développer d’ici 2024. La série n’a pas encore de date de sortie.

Une série à l’image de l’ancien joueur ?

Sean Doyle, qui produira le show pour Disney, a commenté la nouvelle, promettant que Save Our Squad serait à l’image du joueur qu’était David Beckham :

C’est une opportunité fantastique de montrer l’importance et l’impact du football amateur dans les communautés au Royaume-Uni. La série sera palpitante, spectaculaire, inspirante et pleine de cœur et de courage – tout ce que David possédait lorsqu’il jouait lui-même.

David Beckham sous le maillot de Manchester United © Getty Images

Beckham lui-même s’est aussi exprimé sur le projet :

Faire Save Our Squad est fantastique pour mettre en lumière le genre de football amateur que j’ai expérimenté en grandissant et qui m’a donné tellement lorsque j’ai commencé à jouer. J’ai été si chanceux d’avoir une carrière longue et remplie de succès et maintenant, avoir l’opportunité de redonner à ces communautés en tant que mentor est incroyable. Développer et encourager de jeunes talents du jeu est tellement important et c’est super de travailler avec Disney+ sur ce projet.

Un projet prometteur parmi d’autres

Save Our Squad n’est pas le seul programme que David Beckham développe actuellement pour le petit écran. Fort de la création de sa nouvelle société de production, l’ancien joueur de Manchester United a plusieurs projets dans les cartons. Parmi ceux-là, le propriétaire de l’Inter Miami prépare deux séries : A Whole New Ball Game, qui retracera l’histoire contemporaine de la Premier League, et World War Shoe, une mini-série documentaire sur l’histoire secrète derrière les marques Adidas et Puma. L’ancien footballeur travaille aussi sur le développement d’un biopic sur sa vie, qui devrait également atterrir sur une plateforme de streaming. Beckham démarre donc fort sa carrière de producteur de contenu pour le petit écran.