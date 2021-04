Saw : une série télé en préparation ?

La frontière entre le petit et le grand écran tend à s'amoindrir d'année en année. La grande saga horrifique "Saw" serait en train d'obtenir un dixième long-métrage ainsi qu'une déclinaison sous la forme d'une série télévisée.

Saw : une franchise culte

Sorti en 2004, le premier film Saw a été un électrochoc. James Wan nous présentait sa carte de visite avec ce thriller horrifique complètement barjo. Le scénario est diaboliquement irrésistible, avec comme point de départ deux hommes qui se réveillent dans une salle de bains. Enchaînés, ils sont les victimes d'un tueur en série qui met en place des pièges sadiques. Brillant film à twist, Saw a été un carton dans les salles. Son budget minuscule de 1,2 million de dollars a été largement rentabilisé avec un score au box-office mondial de 103 millions. Sept autres volets ont vu le jour, avec des pièges toujours aussi dingues et un approfondissement de l'univers autour du tueur Jigsaw.

Saw 2 ©Liongates

Une déclinaison sur petit écran ?

Nous pensions la franchise en fin de course après un Jigsaw qui n'a pas suscité un enthousiasme dingue. C'était une erreur de jugement, car la franchise Saw a encore des beaux jours devant elle. En tout premier lieu, c'est Spirale : l'héritage de Saw qui doit sortir au mois de mai. On a aussi appris dernièrement qu'un dixième épisode officiel était a priori en développement. Ce n'est pas tout, si l'on en croit Kevin Beggs de chez Liongates TV dans une interview pour Deadline. Le président de la société de production révèle que des discussions sont en cours pour faire passer la franchise Saw sur le petit écran avec une série.

Rien n'est donc bouclé pour le moment mais on n'a aucun mal à imaginer que le projet va prendre forme. Pour plusieurs raisons. D'abord, la marque Saw reste forte auprès du public. Les films ont laissé quelques souvenirs marquants grâce à des pièges inventifs et des scénarios abracadabrants. Ensuite, le recette Saw s'appliquerait à merveille au format sériel, avec des twists pour relancer l'intérêt entre les épisodes. Et pour finir, on sait de nos jours que la télé a les faveurs de tout le monde avec l'émergence des plateformes. Tous les acteurs de l'industrie veulent prendre leur part du gâteau et miser sur un titre fort comme Saw attirerait, à n'en pas douter, bien du monde. Reste tout de même à savoir comment le scénario pourrait s'emboîter avec tout ce qui existe déjà.