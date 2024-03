Compliqué de tourner une scène de sexe avec sa femme ? Ewan McGregor répond

Partenaires de jeu dans la série "A Gentleman in Moscow", Mary Elizabeth Winstead et Ewan McGregor, mariés depuis 2022, ont eu recours à une coordination d'intimité pour leurs scènes de sexe. L'acteur a expliqué pourquoi c'était une nécessité.

Un couple à l'écran et à la ville

Ewan McGregor et Mary Elizabeth Winstead sont en couple depuis leur rencontre sur le tournage de la saison 3 de Fargo en 2016, et mariés depuis 2022. Ils ont par ailleurs tourné ensemble dans Birds of Prey, et dans la nouvelle série de Paramount+ A Gentleman in Moscow, qui sort le 29 mars 2024. Et pour cette série, dans laquelle Ewan McGregor incarne le Comte Alexandre Rostov et Mary Elizabeth Winstead le personnage Anna Urbanova, une actrice au sommet de sa gloire, ils ont tourné ensemble des scènes de sexe.

"Nécessaire" pour Ewan McGregor

On pourrait intuitivement penser que l'acteur et l'actrice, intimes à la ville, n'ont alors pas eu besoin de coordination d'intimité pour ces séquences. Bien au contraire assure Ewan McGregor dans une grande interview accordée à Radio Times, qui juge que le recours à une et un coordinateur d'intimité, Haley Muraleedharan (1 épisode) et Enric Ortuno (5 épisodes), "nécessaire".

On avait un coordinateur d'intimité ! C'est toujours nécessaire, parce que c'est aussi vis-à-vis de l'équipe, c'est toujours étrange d'être nus face à des gens, c'est toujours étrange d'être intimes devant une caméra. Si vous faisiez une scène de danse, vous auriez un chorégraphe. C'est maintenant une partie importante du travail, parce que c'est quelqu'un qui peut arbitrer entre les acteurs et le réalisateur.

Ainsi, Ewan McGregor explique que la nécessité d'une coordination d'intimité n'était pas tant pour s'accorder lui-même avec Mary Elizabeth Winstead, mais pour que le tournage de ces séquences par rapport au reste de l'équipe soit facilité. Par ailleurs, il insiste aussi sur l'importance de cette fonction dans les productions audiovisuelles, avec à l'esprit ses filles Esther et Clara, elles aussi actrices.