Scooby-Doo : une nouvelle série live action en préparation chez Netflix

Scooby-Doo et sa bande d’amis font partie des personnages à avoir été les plus représentés sur le petit écran. Et ils vont de nouveau être au centre d’une série, cette fois en live action.

Scooby-Doo et ses amis vont avoir droit à de nouvelles aventures

L’un des chiens les plus célèbres du petit écran est apparu pour la première fois dans la série Scooby-Doo, Where Are You!, diffusée en 1969 et 1970 sur CBS. Les spectateurs ont ainsi pu découvrir le dogue allemand particulièrement peureux mais aussi capable de parler, ainsi que sa bande d’amis, composée de Sammy, Fred, Vera et Daphné, habituée à résoudre différents mystères.

Au fil du temps, de très nombreuses versions de Scooby-Doo ont vu le jour. La dernière série en date située dans l’univers du chien peureux est le spin-off Velma, centré sur le personnage de Vera et dont la première saison est sortie en janvier 2023 sur HBO Max. Une nouvelle histoire sur la bande de détectives est toutefois en préparation.

Netflix va diffuser une série en live action

Deadline rapporte que la société de production de Greg Berlanti va proposer une nouvelle histoire sur Scooby-Doo et sa bande d’amis. Cette fois, il s’agira d’une série en live action. Son écriture a été confiée à Josh Appelbaum et Scott Rosenberg. Ils ont déjà travaillé ensemble sur plusieurs projets, notamment sur la série Cowboy Bebop en live action.

On ne sait pas encore ce que l’intrigue de la nouvelle série Scooby-Doo nous réserve. Toutefois, on connaît la plateforme qui accueillera la série. Ainsi, toujours d’après Deadline, Netflix a écarté une forte concurrence pour obtenir les droits de diffusion du show.

Une nouvelle version après les films

Scooby-Doo et ses amis ont déjà eu droit à des aventures en live action. En 2022, la série Mystery Incorporated a été lancée. Bien plus connu, un film porté par Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard, Linda Cardellini est sorti en 2002, puis sa suite deux ans plus tard. Toutefois, les versions en live action ne sont qu’une petite minorité parmi toutes les histoires Scooby-Doo à avoir été créées.

La nouvelle série Scooby-Doo va donc venir s’ajouter à ces version. On ne sait en revanche pas encore quand on pourra la découvrir, puisque Netflix n’en a pas encore dévoilé la date de sortie. On attend aussi des informations sur le casting du show.