Scott Pilgrim : une série d'animation en préparation chez Netflix

Plus de vingt ans après le film d'Edgar Wright, la bande dessinée "Scott Pilgrim" va avoir droit à une série d'animation. Elle sera disponible prochainement sur Netflix.

Scott Pilgrim, Edgar Wright à son meilleur

Lorsque Scott Pilgrim est sorti dans les salles en 2010, on ne peut pas dire que ce fut un grand succès. Le film d'Edgar Wright, en dépit de toutes ses qualités, n'a en effet engendré que 47 millions de dollars au box-office mondial, dont 31 uniquement sur le marché américain. Avec un budget de 60 millions de dollars, on ne peut pas parler de succès. Bien dommage tant cette adaptation des comics de Bryan Lee O'Malley s'est avérée intelligente pour tirer le meilleur de l'œuvre originale. En résulte un long-métrage atypique, une comédie-romantique-d'action pleine d'énergie avec un rythme endiablé et d'innombrables propositions visuelles.

On y suit Scott Pilgrim, un jeune homme de 22 ans dont le quotidien se résume à répéter avec son groupe de rock, les Sex-Bob-omb, sortir avec une lycéenne de 17 ans pour oublier son ex Envy, et partager un minuscule appartement avec son colocataire cynique Wallace. Mais lorsqu'arrive Ramona Flowers, une jeune fille aux cheveux colorés, Scott Pilgrim tombe immédiatement amoureux et décide de la conquérir. Seulement pour cela il lui faudra affronter les sept ex-diaboliques de Ramona.

Scott Pilgrim ©Universal

Même s'il n'a pas marché à sa sortie, le film s'est construit au fur et à mesure un statut de film culte. En partie grâce à son casting qui, après coup, s'avère assez monstrueux avec une ribambelle d'interprètes qui sont aujourd'hui des stars. Aux côtés de Michael Cera, on retrouve en effet Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans, Brie Larson, Anna Kendrick, Brandon Routh, mais également Jason Schwartzman, Alison Pill, Aubrey Plaza ou encore Kieran Culkin.

Une version animée bientôt sur Netflix

Vingt-deux ans après la sortie du film Scott Pilgrim, l'œuvre de Bryan Lee O'Malley va à nouveau être transposée à l'écran. Pas avec un long-métrage cette fois-ci, mais avec une série d'animation. C'est ce qu'a annoncé The Hollywood Reporter qui précise que l'acteur sera présent à la création de la série, et que BenDavid Grabinski en sera le showrunner. On ne sait pas encore si le casting d'origine reviendra pour assurer le doublage. Il est néanmoins précisé que la production sera assurée par Universal Cable Productions (déjà derrière Umbrella Academy) pour une diffusion sur Netflix. Aucune date de sortie n'est annoncée pour le moment. D'ici là le film Scott Pilgrim est disponible sur Salto.