Scrubs : Zach Braff et Donald Faison lancent un podcast sur la série culte

Vous aimez "Scrubs" et vous aimez les podcasts ? Vous avez de la chance, Zach Braff et Donald Faison sont à la tête d'un nouveau podcast où le duo passera en vue tous les épisodes. De l'amitié, de l'humour, des secrets de tournages, nous avons hâte d'écouter !

Souvenirs, souvenirs. 10 ans après la fin de la série Scrubs, Zach Braff et Donald Faison nous font revivre leurs meilleurs moments durant le tournage de la série à travers un podcast.

Le duo commentera chaque épisode de la série

Comme rapporté par le magazine Hollywood Reporter, les deux acteurs (et amis dans la vie) sont à l’affiche du podcast “Fake Doctors, Real Friends with Zach + Donald”. Produit par iHeartRadio, ce podcast sera l’occasion de revenir sur 9 saisons d’une série devenue culte à travers des secrets de tournage et des souvenirs en tout genre. Zach Braff et Donald Faison feront aussi des interviews avec d’autres acteurs de la série et des fans invétérés de Scrubs. Un moyen de disséquer la série qui fera très plaisir aux fans.

Zach Braff a laissé savoir à propos du podcast:

Donald et moi sommes très heureux de faire équipe avec iHeartRadio pour produire Fake Doctors, Real Friends with Zach + Donald. Le fait de rassembler tous nos fans et de revisiter la série épisode par épisode était une super idée. Chaque semaine nous dévoilerons des secrets de tournage, nous parlerons de notre amitié et nous aurons beaucoup d’invités. Nous prendrons aussi des questions de fans au téléphone en direct. Nous avons hâte de nous amuser avec notre famille de Scrubs.

Pour ceux qui viendraient à découvrir la série avec le podcast, Scrubs est une série comique qui suivait des médecins à l’hôpital universitaire fictif du Sacré Coeur. Elle a été diffusée sur NBC puis sur ABC de 2001 à 2010.

Si vous cherchez un autre podcast pour vos séries comiques préférés, Jenna Fischer et Angela Kinsey (Pam et Angela dans The Office) ont elles aussi commencé leur propre podcast, Office Ladies sur la série culte.

Le premier épisode est déjà disponible sur le site de iHeartRadio et sera disponible tous les mardis. Donc, si vous parlez anglais couramment (plus pratique pour comprendre le podcast), profitez du temps en plus chez vous et (re)plongez dans l’univers médical et comique de Scrubs !