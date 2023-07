Secret Invasion : cette révélation incroyable de l'épisode 4

L’épisode 4 de "Secret Invasion" est sorti sur Disney+. Un épisode marquant du show, qui devrait être un tournant pour la suite de la série. Attention, cet article contient évidemment des SPOILERS !

Secret Invasion : Nick Fury ne sait plus vers qui se tourner

La série Secret Invasion continue son bonhomme de chemin sur Disney+. Marvel Studios a mis en ligne sur Disney+ l’épisode 4 de la série de Kyle Bradstreet. Un épisode charnière puisqu’il apporte son lot de révélations.

Attention, SPOILERS !

Dans cet épisode 4, Nick Fury (Samuel L. Jackson) apprend que son épouse Priscilla (Charlayne Woodard), d’origine Skrull, avec qui il est marié depuis des décennies, travaille pour Gravik (Kingsley Ben-Adir). Ce dernier impose même à Priscilla d’assassiner son époux pour prouver son allégeance aux Skrulls belligérants. Priscilla refuse. Et Nick Fury se sert alors d’elle pour découvrir qui sont les Skrulls de son entourage.

C’est avec un choc non dissimulé que l’ancien directeur du S.H.I.E.L.D. (et les spectateurs) a découvert que James Rhodey, aka War Machine (toujours incarné par Don Cheadle) est en réalité un Skrull ! On le voit ensuite sortir de sa douche et, seconde surprise, sous sa forme Skrull il apparaît qu'il s'agit d'une femme extraterrestre. Le générique de fin nous apprend qu'elle se nomme Raava et est interprétée pour l'occasion par Nisha Aaliya. Un personnage directement issus des comics Marvel.

Depuis combien de temps est-il un Skrull ?

James Rhodey est dans le MCU depuis le tout premier Iron Man (2008). A l’époque, dans le film de Jon Favreau, le personnage était campé par Terrence Howard. Mais depuis Iron Man 2, le célèbre War Machine est joué par Don Cheadle. Un comédien qui comptabilise 8 apparitions dans le MCU.

Cette révélation sur sa véritable identité est donc un petit raz-de-marée. War Machine est un Skrull ! Mais depuis combien de temps ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres depuis cette découverte. Difficile de savoir quand le fidèle acolyte de Tony Stark est passé chez l’ennemi. Est-il un Skrull depuis les récents événements de Secret Invasion, où a-t-il été remplacé par un extraterrestre métamorphe depuis de nombreuses années déjà ?

Don Cheadle - Secret Invasion ©Disney+

Kevin Feige a récemment apporté un élément de réponse au micro de Marvel.com, suggérant à demi-mots que le personnage est un Skrull depuis un certain temps déjà :

Nous aimons l'idée que les fans regardent certaines des précédentes apparitions de Rhodey et réalisent que ce n'était pas lui.

D’après notre propre hypothèse, James Rhodey serait un Skrull au moins depuis les événements de Falcon et le Soldat de l’Hiver. Le personnage apparaît brièvement dans la série consacrée aux proches de Steve Rogers. Déjà, à cette époque, Rhodey est un politicien qui monte les échelons dans l’administration américaine. En toute logique, à ce moment précis, il est déjà un Skrull qui tente d’intégrer les instances du gouvernement. Surtout que le show se conclut avec une révélation de taille : l’Agent Carter est elle aussi un Skrull.

La mort de Talos

En plus de ce twist important, cet épisode 4 de Secret Invasion se conclut également sur un élément choc. En effet, après avoir perdu Maria Hill (Cobie Smulders) lors du premier épisode, Nick Fury vient de nouveau de dire au revoir à l’un de ses proches. Cette fois-ci, Gravik assassine Talos (Ben Mendelsohn). De quoi mettre encore un peu plus en rage notre borgne préféré, qui voit ses amis se faire décimer les uns après les autres par le terrible Gravik… Cet épisode 4 était donc un chapitre important, qui permet d’accélérer le rythme de la série.

Secret Invasion est à suivre sur Disney+.