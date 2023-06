Secret Invasion épisode 2 : cette connexion importante avec Groot, Infinity War et Iron Man 3

L’épisode 2 de la série Marvel "Secret Invasion" est disponible sur Disney+. Un deuxième chapitre qui développe la piste du Super-Skrull. L’occasion pour le show de présenter quelques connexions bienvenues avec d’autres grosses productions du Marvel Cinematic Universe (MCU). Évidemment, cet article contient des SPOILERS !

Secret Invasion épisode 2 : le passé de Nick Fury

Après un début un peu timide la semaine dernière, l’épisode 2 de Secret Invasion accélère les choses. Ce deuxième chapitre propose quelques mises à jour intéressantes. Ce nouvel épisode explore notamment le passé et la vie privée de Nick Fury. Le show remonte le temps, quelques années après les événements de Captain Marvel, et dévoile l’accord établit entre les Skrulls et le personnage de Samuel L. Jackson. Une époque durant laquelle l’ancien directeur du S.H.I.E.L.D. a tenté d’aider la race extraterrestre métamorphe à trouver une nouvelle planète.

On apprend également que c’est à cette époque que l’agent spécial rencontre Gravick, l’antagoniste principal de la série, alors adolescent. Enfin, l’épisode se termine sur un twist de taille. En effet, les spectateurs découvrent que Nick Fury est marié depuis trente ans à une Skrull. Il partage en effet sa vie avec Priscilla Fury, incarnée par Charlayne Woodard. Un nouveau personnage qui devrait avoir un rôle à jouer dans Secret Invasion.

C'est quoi les Super-Skrulls ?

L’autre sous-intrigue importante de cet épisode 2 concerne les Super-Skrulls. En effet, il existe dans les comics un sous-genre de Skrull : les Super-Skrulls. On les appelle ainsi car, en plus de leur pouvoir de métamorphe, ils ont la possibilité de recopier certaines capacités des plus grands justiciers de la Terre. Dans les comics, le premier Super-Skrull est Kl’rt. Ce dernier est créé par Dro’ge qui utilise l’ADN des 4 Fantastiques pour améliorer le génome de son cobaye. Kl’rt devient alors un Super-Skrull qui a la capacité d’utiliser les pouvoirs de chacun des membres des 4 Fantastiques.

Mais puisque Les 4 Fantastiques n’ont pas encore été officiellement introduits dans le MCU, les scénaristes de Secret Invasion ont trouvé une petite pirouette. En effet, la série remplace l’ADN du quatuor par d’autres personnages issus du MCU. L’occasion pour le show de proposer des connexions bienvenues avec le reste du MCU.

Groot, Cull Obsidian et le virus Extremis

En effet, lorsque G’iah (Emilia Clarke), consulte les dossiers de la scientifique Rosa Dalton, qui travaille pour Gravick, elle découvre que les Skrulls ont accès à l’ADN de certaines créatures introduites précédemment dans le MCU. En effet, les Skrulls ont en leur possession l’ADN de Groot, de Cull Obsidian, du virus Extremis et de la Bête de Glace du premier Thor.

Secret Invasion ©Disney+

Gravick a chargé le couple de scientifiques Dalton de mélanger ces ADN pour créer un Super-Skrull. C’est alors l’occasion pour la série d’offrir des clins d’œil à plusieurs films. Groot renvoi évidemment à Les Gardiens de la Galaxie. Cull Obsidian était l’un des bras droits de Thanos, membre de l’Ordre Noir, qui se fait tuer par Bruce Banner à la fin d’Avengers : Infinity War.

Le virus Extremis est lui introduit dans Iron Man 3 et permet à son utilisateur de gagner en force, en rapidité et de lancer des rafales de feu, au risque d’exploser. Enfin, la Bête de Glace est la monstrueuse créature des Géants de Glace qui intervient au début de Thor.

Thor ©Marvel

Un savoureux mélange qui devrait aboutir à un puissant Super-Skrull. En tout cas, l’épisode 2 de Secret Invasion suggère que les Skrulls agissent dans l’ombre depuis plusieurs années maintenant. Et qu’ils ont accès à de nombreux lieux, et à de nombreux personnages. Leur influence est donc certainement beaucoup plus forte que ce que veut bien nous laisser croire la série pour le moment.