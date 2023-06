Secret Invasion : focus sur l'épisode 1 et son twist final de dingue

Après "WandaVision", "Loki" ou encore "Falcon et le Soldat de l’Hiver", voici "Secret Invasion", la nouvelle série estampillée Marvel Studios. Cette nouvelle aventure va se concentrer sur le retour de Nick Fury, qui va avoir fort à faire contre les Skrulls. Voici le résumé du premier épisode. Attention, SPOILERS !

C’est quoi Secret Invasion ?

Imaginée en 2008 par Brian Michael Bendis, Secret Invasion est une histoire culte des comics Marvel. Dans cet énorme crossover, les Skrulls tentent de prendre le contrôle de la planète Terre. Pour ce faire, ils organisent une gigantesque invasion secrète, un grand remplacement sous-jacent d’une efficacité redoutable. Petit à petit, les Skrulls kidnappent des figures politiques, super-héroïques et populaires influentes et stratégiques pour les remplacer. Grâce à leur pouvoir de métamorphe, les Skrulls peuvent donc prendre la place de nos proches, de nos dirigeants et de nos plus grands héros sans que personne ne s’en aperçoive.

Développé par Kyle Bradstreet, le show adapte librement les événements des comics. La série Secret Invasion a une intrigue resserrée à échelle humaine, mais suit certains éléments primordiaux du matériel source. Le show ramène de nombreux personnages tels que Nick Fury (Samuel L Jackson), Talos (Ben Mendelsohn), War Machine (Don Cheadle), Maria Hill (Cobie Smulders) ou encore l’agent Everett Ross (Martin Freeman). Secret Invasion présente également de nouveaux personnages incarnés par Olivia Colman et Emilia Clarke.

Notre avis sur l'épisode 1

La ligne conductrice de Kyle Bradstreet est claire. Et ce, dès ce premier chapitre. Le showrunner cherche à mettre en place une série d’espionnage au sein de l’univers Marvel. Thriller politique et paranoïaque, la série délaisse le spectaculaire pour proposer une intrigue alambiquée, où chacun va devoir se méfier de tout le monde. Et au milieu de cette guerre froide, survient le retour de Nick Fury. Les spectateurs retrouvent un héros vieillissant, fatigué, traumatisé par Thanos et les événements des deux derniers Avengers. Le personnage de Samuel L Jackson est usé, et totalement dépassé par les événements. Une relecture du personnage intéressante, qui surfe sur la vague du Old Man Logan du film de James Mangold.

Samuel L. Jackson - Secret Invasion ©Disney+

Ce premier épisode met également le paquet en ce qui concerne l’intrigue. Kyle Bradstreet ne perd pas de temps avec une introduction passablement ennuyeuse et place son assistance directement au cœur de son récit. Tous les protagonistes de ce petit jeu d’échecs sont directement identifiés, de même que les camps qui vont s’affronter. On retrouve ainsi d’un côté Talos, Nick Fury et Maria Hill, qui vont devoir stopper la grande machination des Skurlls emmenée par Gravik (Kingsley Ben-Adir).

Même si ce premier épisode est un peu prévisible, il met en place de sacrées promesses concernant la suite de la série. Prévisible, parce que les spectateurs les plus calés savent inévitablement qui est un Skrull ou pas. La séquence d’ouverture par exemple, aussi efficace soit-elle, est gâchée par un manque de subterfuges de la mise en scène, qui peine à masquer la véritable identité de Ross…

Un twist final inattendu

On regrette également que la série ne prenne pas (en tout cas pour le moment) d'énormes proportions. Comme on l'a expliqué plus haut, le show ne va sans doute pas concerner tous les échelons de l'univers Marvel, et va certainement se cantonner aux personnages urbains, humains, et "secondaires" du MCU. Alors que le comics Secret Invasion allait au cœur de son propos, en impliquant les plus grands héros de la Terre comme Iron Man, Captain America, Wolverine, les Avengers ou encore les X-Men.

On peut néanmoins saluer la fin de ce premier épisode, qui se conclue sur les chapeaux de roue. Ce premier chapitre offre un twist final inattendu, qui n’a pas peur de prendre des risques. En effet, ce premier épisode se termine sur un attentat orchestré par les Skrulls. L’occasion pour la série de montrer à quel point Nick Fury est totalement dépassé. L’épisode de cette semaine se termine par un véritable coup de tonnerre puisque Maria Hill, présente dans la licence depuis le premier Avengers, reçoit une balle de Gravik.

Cobie Smulders - Secret Invasion ©Disney+

Le bras droit de Nick Fury semble par ailleurs succomber à ses blessures sous les yeux de son ami. Alors s’agit-il d’une mort permanente ou va-t-elle survivre in-extremis dans le prochain épisode ? Difficile à dire. Mais si la série Secret Invasion décide de tuer Maria Hill dès son premier épisode, on ne peut que saluer la prise de risques. Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir si nous allons réellement faire nos adieux à Maria Hill…