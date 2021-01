Secret Invasion : l'adaptation en série sera différente des comics

L'histoire culte qu'est la Secret Invasion va connaître une adaptation dans le Marvel Cinematic Universe avec une série prévue sur Disney+. Kevin Feige prévient néanmoins que l'ampleur sera moindre par rapport aux comics. On mentirait si on disait qu'on ne l'avait pas vu venir...

Enfin une adaptation pour Secret Invasion

L'Investor Day de Disney en fin d'année 2020 a été une cérémonie que les fans de Marvel ont vécue intensément. L'événement a permis à Kevin Feige de reparler des projets que l'on connaissait déjà. Le petit écran a été très particulièrement mis en avant. Des nouvelles séries ont été annoncées, comme Ironheart et Armor Wars. Mais c'est plutôt l'adaptation en série de Secret Invasion qui aura fait sensation.

Parce que cet arc narratif développé dans les comics éponymes est très apprécié des fans. On avait senti que les studios Marvel voulaient essayer d'aller sur ce terrain quand on a appris, à la fin de Spider-Man : Far From Home, que Nick Fury (Samuel L. Jackson) était en fait Skrull Talos (Ben Mendelsohn) ayant pris son identité. Une idée directement tirée de Secret Invasion et qui ne pouvait pas rester inexploitée par le suite.

C'est davantage au cinéma que l'on pouvait attendre la Secret Invasion. Étant donné qu'elle réunit un casting XXL dans les comics, il y avait l'occasion de lancer une grande aventure taillée pour les salles cinéma. Marvel en aura décidé autrement, en rétrogradant l'événement sur le petit écran. Une démarche qui peut avoir la vertu de permettre un développement à la hauteur des enjeux.

Une série, de par son format, offre du temps pour raconter une histoire. Malgré le fait que l'on sache que les programmes télévisuels sont faits avec des budgets conséquents de nos jours, Marvel a conscience qu'une version sous cette forme demandera une enveloppe moindre que si l'entreprise était lancée pour le cinéma. Ce qui veut dire qu'il faudra s'attendre à une différence dans l'approche narrative.

Secret Invasion © Marvel Comics

Une approche moins dense que dans les comics

Une déduction que Kevin Feige a confirmé chez ComicBook.com lors de la promotion de WandaVision. Secret Invasion ne va pas être faite pour empiler les personnages comme dans Endgame. Pourtant, sur le papier, cette trame est totalement idéale pour agir de la sorte. Sans le décrire sur tous les aspects, le scénario des comics écrit par Brian Michael Bendis raconte comment, après une lourde défaite, les Skrull s'infiltrent sur Terre dans le plus grand secret en prenant l'apparence de super-héros connus. Leur présence parmi les humains installe un vrai climat de paranoïa. Au fur et à mesure de l'évolution des choses, quasiment tous les personnages Marvel participaient à la fête. Y compris les X-Men, les 4 Fantastiques ou encore les Nouveaux Vengeurs. Un réel souci se posait en cas d'adaptation littérale car il aurait fallu introduire dans le MCU énormément de personnages qui ne sont pas encore lancés. Pire, on n'ose imaginer le budget fou qu'il faudrait pour mettre en scène cette histoire dont le final est une immense bataille au coeur de New York.

La série va garder le concept de vol d'identité mais ira moins loin qu'attendu. Le boss de Marvel précise que le show Disney+ vise à mettre en avant Samuel L. Jackson et Ben Mendelson. Il est fort probable que d'autres héros connus s'invitent à la fête mais les personnages principaux seront Nick Fury et Skrull Talos. Un angle d'attaque plus réduit qui pourra décevoir. Maintenant que l'épopée en quatre actes des Avengers a atteint son dénouement, Marvel avait l'histoire parfaite pour lancer une autre saga qui nous aurait tenus en haleine pendant des années. Et qui aurait pu accoucher d'un succès record au box-office.