Secret Invasion : le début de la série Marvel est dispo sur un "site secret"

Disney+ a dévoilé les cinq premières minutes de la série "Secret Invasion" grâce à un site caché. La série avec Samuel L. Jackson sera disponible sur la plateforme à partir du 21 juin.

Secret Invasion arrive sur Disney+

En plus des films au cinéma, Disney+ continue de développer l'univers Marvel avec des séries. La prochaine se nomme Secret Invasion et verra Samuel L. Jackson reprendre son rôle de Nick Fury pour affronter une faction de Skrulls. Comme on a pu le voir dans des films précédents (notamment Captain Marvel), ces derniers sont capables de prendre l'apparence d'humain.

Ils seraient ainsi parvenus à infiltrer les sphères politiques de la Terre. Pour sauver l'humanité, Nick Fury va retrouver d'anciens alliés, dont Maria Hill (Cobie Smulders) et croiser la route de nouveaux visages comme G'iah (Emilia Clarke). Cette dernière n'est autre que la fille de Talos, interprété par Ben Mendelsohn dans le Marvel Cinematic Universe.

Martin Freeman - Secret Invasion ©Disney+

Découvrez les 5 premières minutes

À quelques jours de la mise en ligne du premier épisode de Secret Invasion sur Disney+, la plateforme de streaming tente un coup de pub assez original. Un mystérieux site nommé TheInvasionHasBegun a été créé. Dessus, il est demandé un mot de passe. En tapant alors RSD3PX5N7S, on obtient un accès à une vidéo. Celle-ci n'est autre que les 5 premières minutes de la série (disponibles avec des sous-titres français).

On découvre alors Everett K. Ross (Martin Freeman) rejoindre l'agent Prescod. Celui-ci laisse entendre que même nos proches pourraient ne pas être ceux qu'on croit. Le Everett qui se présente à nous est-il alors celui qu'on croit ? Ou justement un Skrull qui aurait pris son identité ? Difficile à dire pour le moment puisque la séquence se termine avec Prescod qui lui saute dessus. Sans doute pense-t-il être face à un métamorphe.

Pour découvrir ce qu'il en est, il faudra suivre Secret Invasion à partir du 21 juin sur Disney+.