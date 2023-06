Secret Invasion : les fans réagissent au choc de la dernière scène de l'épisode 1

Disney+ a mis en ligne le premier épisode de "Secret Invasion". La série Marvel démarre fort avec un véritable choc à la fin de l'épisode qui n'a pas manqué de faire réagir les fans.

Secret Invasion débute sur Disney+

Secret Invasion, la nouvelle série Marvel de Disney+ vient de débuter. On y retrouve Nick Fury (Samuel L. Jackson), de retour de l'espace pour tenter d'arrêter une invasion de Skrulls. Dans le premier épisode, qui se déroule à Moscou, on apprend que Gravik (Kingsley Ben-Adir) est le leader du Conseil Skrull et qu'il recrute de jeunes Skrulls en colère pour préparer sa révolution. Son but serait de s'attaquer directement à l'humanité. Pour cela, il remplace des humains par des Skrulls (qui peuvent prendre une apparence humaine), dont des personnalités importantes.

Ainsi, l'épisode débute avec l'agent Ross (Martin Freeman) qui en apprend davantage sur ce qui se trame. Mais après une poursuite, on comprend qu'il s'agissait en réalité d'un Skrull. Talos (Ben Mendelsohn) se présente alors devant Maria Hill (Cobie Smulders), qui comprend qu'elle avait été manipulée. Cette dernière fait ainsi appel à Fury et ensemble il leur faudra d'abord empêcher un attentat à la bombe.

Secret Invasion ©Disney+

Il y a bien sûr plusieurs choses à retenir de cet épisode. Notamment avec l'introduction de la fille de Talos, G'iah (Emilia Clakre), qui sert Gravik dans La Nouvelle Skrullos. Un lieu pour réfugiés Skrulls, et où Gravik prépare ses attaques. Mais alors que Talos tombe sur sa fille et lui apprend la mort de sa mère, tuée par Gravik, on se dit que cette dernière va rejoindre le camp de son père. Est-ce vraiment le cas ? On peut se permettre d'en douter devant le final de l'épisode 1 de Secret Invasion... ATTENTION, SPOILERS !!!

Une tragédie inattendue dès l'épisode 1

En effet, après avoir donné à son père le lieu de l'attaque, on comprend que les sacs que Talos, Maria et Nick suivaient n'étaient qu'un appât. Un moyen pour Gravik de repérer les trois agents. Et tandis que les bombes explosent, l'antagoniste surprend tout le monde en éliminant Maria après s'être fait passer pour Nick Fury. Une séquence tragique et très étonnante venant de Marvel. Logiquement, les spectateurs ont fortement réagi. Certains ont refusé de croire à sa mort et espèrent un retournement de situation dans la suite de Secret Invasion qui permettra le retour de Maria.

Il est rare que le studio tue ses personnages, et Maria Hill peut être considérée comme une vétérane du Marvel Cinematic Universe (MCU). Même s'il s'agit d'un personnage secondaire, sa mort fait un peu le même effet que celle de l'agent Coulson, tué par Loki dans Avengers (2012). Ce n'est que bien plus tard (dans Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D) qu'on apprendra sa résurrection grâce à du sang d'alien. À partir de là, on peut se dire que tout est possible et garder un mince espoir. L'épisode 2 de Secret Invasion, disponible dès le mercredi 28 juin, pourrait déjà donner une piste à ce sujet.