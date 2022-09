Secret Invasion : Nick Fury part en guerre contre les Skrulls dans la bande-annonce

Nick Fury s'apprête à mener une grande guerre contre les Skrulls dans la première bande-annonce de "Secret Invasion". Marvel vient de teaser la série événement portée par Samuel L. Jackson lors de la D23. Diffusion prévue en 2023 sur Disney+.

Secret Invasion : Nick Fury s'en va-t-en guerre

Pour les lecteurs des comics, l'arc Secret Invasion est quelque chose de très grand. À raison, puisqu'il rassemble un nombre incalculable de personnages de l'univers Marvel. Le scénario révèle que les Skrulls se sont infiltrés sur Terre et ont pris l'apparence de nombreux humains célèbres.

Leur plan est encore plus poussé car certains se sont fait passer pour des super-héros. Lorsque leur petite manigance est découverte, une immense guerre éclate, avec du beau monde qui décide de s'en mêler.

Secret Invasion est une réunion exaltante pour les fans et on attendait de voir si Marvel Studios allait oser se frotter à une adaptation. Alors qu'elle aurait pu être un événement pour les salles, celle-ci va plutôt voir le jour sur Disney+. Un choix qui interroge et qui peut laisser penser que nous n'aurons pas un spectacle aussi fou que celui déballé dans les comics.

Secret invasion @Marvel Studios

La trame de Secret Invasion débutera avec Nick Fury qui découvre les manigances des Skrulls. Aidé par l'un des leurs, Talos, il va tenter de les contrer. Sans surprise, Samuel L Jackson et Ben Mendelsohn sont de retour, assistés par Olivia Colman, Emilia Clarke et Kingsley Ben-Adir.

Si l'on se doute que des héros connus pourraient faire leur apparition, Marvel ne révèle rien. On espère que des surprises seront présentes dans les épisodes car Secret Invasion tient sa réputation de sa capacité à convoquer de nombreux personnages majeurs et mineurs.

Une première bande-annonce

Ce n'est pas la première bande-annonce révélée lors de la D23 qui va nous rassurer sur ce point. Marvel a lâché un aperçu qui se concentre principalement sur Nick Fury. Rien d'étonnant car le show a été pensé pour enfin mettre l'ancien boss du SHIELD en première ligne.

Le personnage clame même qu'il veut mener cette guerre tout seul. Y parviendra-t-il ? La réponse sera donnée lors de la diffusion en 2023. Aucune date de lancement précise n'a été communiquée.