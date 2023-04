Secret Invasion : une bande-annonce sombre et explosive pour le retour de Nick Fury

Alors que "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania" vient d'ouvrir la phase 5 du Marvel Cinematic Universe (MCU), "Secret Invasion" sera la première série de cette nouvelle phase à sortir sur Disney+. Découvrez la nouvelle bande-annonce du show porté par Samuel L. Jackson.

C'est quoi Secret Invasion ?

Créée par Kyle Bradstreet, la série Secret Invasion va expliquer comment les Skrulls ont infiltré toutes les sphères politiques de Terre. Comme dans les comics de Brian Michael Bendis, le show va se concentrer sur ces extraterrestres métamorphes qui tentent de prendre le contrôle de notre monde. Introduit dans Captain Marvel, ces aliens belliqueux sont ensuite revenus brièvement dans Spider-Man : Far From Home, WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver.

Samuel L. Jackson - Secret Invasion ©Disney+

Le show de Kyle Bradstreet va ramener des visages connus. Cobie Smulders va reprendre une nouvelle fois le rôle de Maria Hill, Ben Mendelsohn va revenir dans la peau du gentil Skrull Talos, Don Cheadle va apparaître dans le costume du Jim Rhodes aka War Machine, Martin Freeman reviendra en Everett K. Ross et enfin, Samuel L. Jackson va faire son grand retour en Nick Fury !

Ils seront notamment rejoints par Olivia Colman et Emilia Clarke qui complètent le casting. Sauf que dans cette série où des métamorphes tentent de prendre le contrôle de la planète, il va falloir se méfier de tout le monde.

Une bande-annonce très sérieuse

Samuel L. Jackson n'était pas revenu dans la peau de Nick Fury depuis Spider-Man : Far From Home en 2019. On apprenait notamment dans le film de Jon Watts que le personnage était quelque part dans l'espace, et que Talos avait pris sa place sur la planète Terre. Aux dernières nouvelles, les choses n'ont pas changé. Secret Invasion devrait donc débuter avec Talos en Nick Fury, avant que la supercherie ne soit dévoilée au monde.

Fury va donc devoir revenir sur Terre pour sauver sa planète natale des griffes des Skrulls. En réalité, d'après la nouvelle bande-annonce (en une d'article), cette série sera davantage un récit sur Nick Fury en personne que sur la Secret Invasion dans sa globalité.

Emilia Clarke - Secret Invasion ©Disney+

Via une bande-annonce très sombre, où l'humour est absent, Marvel Studios tease une aventure dramatique, presque désespérée, qui suggère que celle-ci pourrait être le dernier tour de piste de Nick Fury. Ce dernier est recherché par toutes les instances gouvernementales de la planète et décide de mener sa guerre contre les Skrulls en solitaire.

Le show promet d'être un récit politique, mettant en scène une guerre entre les Skrulls et les humains, où Nick Fury semble être le dernier rempart contre un grand remplacement. Il pourra compter (ou pas) sur le soutien de quelques personnages célèbres, comme Abigail Brand, incarnée ici par Emilia Clarke...

La série pour redresser le MCU ?

La phase 5 du MCU démarre mal. En effet, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, sorti le 15 février dernier, déçoit, à la fois sur le plan critique que financier. Le film de Peyton Reed a rencontré des critiques médiocres, surtout de la presse. Mais cette fois-ci, même les fans commencent à en avoir assez des productions lisses et identiques de Marvel Studios, qui, avouons-le, ont baissé en qualité depuis la fin de la phase 3. Et ils le font savoir.

La troisième aventure du plus petit des héros n'a rapporté que 471 millions de dollars de recettes au box-office. Un score assez faible par rapport aux autres opus de la firme. Black Panther : Wakanda Forever a rapporté plus de 859 millions de dollars de recettes au box-office, Thor : Love and Thunder plus de 760 millions de dollars et Doctor Strange in the Multiverse of Madness plus de 955 millions de dollars.

Ainsi, le MCU doit affronter une entrée en matière compliquée pour cette phase 5. Une phase qui va ensuite se poursuivre avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, attendu le 3 mai prochain et donc, avec la série Secret Invasion, prévue le 21 juin prochain sur Disney+.