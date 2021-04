Secret Invasion : une star de Game of Thrones rejoint la série Marvel

L'adaptation de "Secret Invasion" en série se prépare dans l'ombre. Marvel commence à assembler son casting et vient d'approcher une star de "Game of Thrones" pour partager l'affiche avec Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn.

Secret Invasion aura lieu sur Disney+ En fin d'année 2020, Marvel a renforcé son catalogue de titres prévus sur Disney+ lors de l'Investor Day qui a tant fait parler. Une poignée de séries supplémentaires a été dévoilée et parmi elles se trouve Secret Invasion. L'adaptation des célèbres comics scénarisés par Brian Michael Bendis. Une promesse qui ne pouvait qu'aguicher les fans, quand on sait à quel point cet arc narratif est réputé. Il raconte comment les Skrull parviennent à s'infiltrer sur Terre en prenant l'identité de super-héros connus. Leur capacité de métamorphose leur permet de passer inaperçus aux yeux des humains. Mais quand leur présence va être découverte, tous les super-héros qui le peuvent vont prendre part à la bataille pour repousser l'envahisseur. Une adaptation de Secret Invasion est un rêve qui se réalise pour les fans de l'univers. Ce morceau est un incontournable qui peut déboucher sur une saga à la Avengers. Sauf que le studio a décidé de voir les choses autrement, en traitant cette histoire sous la forme d'une série. On attend encore d'avoir des précisions sur l'intrigue pour savoir à quoi s'attendre. Il est évident que nous ne pourrons pas avoir quelque chose d'aussi énorme que la version papier. Un peu de Game of Thrones dans la série Marvel Les premières informations disponibles révèlent que Nick Fury (Samuel L. Jackson) et Skrull Talos (Ben Mendelsohn) seront au centre de l'intrigue. Le duo a été vu dans une scène post-générique de Spider-Man : Far From Home. D'autres têtes connues de la galaxie Marvel seront sûrement invitées mais leur identité reste à définir. Kevin Feige a néanmoins prévenu en début d'année que nous n'aurons pas un grand rassemblement à la Endgame. Si une certaine déception peut être de mise, des nouvelles de la série donnent envie d'y croire. Variety rapporte que Emilia Clarke, l'interprète de Daenerys dans Game of Thrones, serait sur le point de rejoindre le casting. L'affaire n'est pas entièrement bouclée mais le média précise que les négociations sont dans leur phase finale. Sauf retournement de situation, Marvel s'adjuge une nouvelle fois les services d'une des stars principales du tube d'HBO. Daenerys (Emilia Clarke) - Game of Thrones ©HBO Avant Emilia Clarke, c'est Kit Harington qui a rejoint le MCU pour le film Eternals. Le rôle que tiendra l'actrice reste un mystère total. Tout comme celui que pourrait décrocher Olivia Colman. Quelques heures auparavant, c'est cette autre actrice de renom qui a été liée à Secret Invasion. Des discussions sont en cours et on rappelle, également, que Kingsley Ben-Adir s'est officiellement engagé pour incarner le méchant. Secret Invasion n'a pas encore de date de lancement sur Disney+. Son arrivée devrait intervenir lors de l'année 2022.