Après Love, Death + Robots, cette nouvelle série pour adultes s'annonce grandiose

Prime Video a dévoilé la première bande-annonce de "Secret Level", une prochaine série pour adultes des créateurs de "Love, Death + Robots" et inspirée de nombreux jeux vidéo.

La nouvelle série des créateurs de Love, Death + Robots

On a déjà vu par le passé des connexions se faire entre jeu vidéo et le cinéma ou les séries. Secret Level va s'y essayer à son tour en proposant des histoires courtes et originales se déroulant dans les univers de différents jeux vidéo. Composée de 15 épisodes, la série fera "une passerelle vers une nouvelle aventure, dévoilant des mondes passionnants issus de jeux classiques bien-aimés et de nouveaux titres très attendus" a indiqué Prime Video dans un communiqué. De plus, à l'occasion de la soirée d'ouverture de la Gamescom (convention consacrée aux jeux vidéo) le service de streaming a dévoilé une première bande-annonce de Secret Level.

On doit ce programme aux créateurs de Love, Death + Robots (Netflix), qui avait marqué les esprits par son esthétique, ses différentes approches d'animation, parfois ultra-réalistes. Là encore, cette prochaine série pour adultes promet visuellement. Les amateurs de jeux vidéo auront certainement l'impression d'assister à des cinématiques. Il faudra donc voir si les récits proposés seront à la hauteur de la beauté visuelle.

Une bande-annonce épique pour Secret Level

Pour l'instant, cette bande-annonce ne donne pas vraiment d'élément sur la partie scénaristique. Cependant, on peut déjà remarquer que plusieurs univers seront présentés, allant de la science-fiction à la fantasy, mettant en scène tantôt des soldats dans des armures imposantes, tantôt des dragons et autres créatures.

Toujours dans leur communiqué de presse, Amazon MGM Studios et Blur Studio promettent "un voyage inoubliable" et "un événement unique qui réunit plus de jeux dans une seule série que cela n'a jamais été fait auparavant". La production a en effet pu collaborer avec de nombreuses licences et sociétés de jeux vidéo. Voici ces collaborateurs qui ont inspiré les 15 histoires de Secret Level.

Armored Core

Concord

Crossfire

Dungeons & Dragons

Exodus

Honor of Kings

Mega Man

New World

PAC-MAN

PlayStation (divers titres dont God of War)

Sifu

Spelunky

The Outer Worlds

Unreal Tournament

Warhammer 40,000

Créée et produite par Tim Miller (Deadpool), Secret Level sera disponible sur Prime Video à partir du 10 décembre.