You : trois choses que vous ne saviez pas sur la série Netflix

CinéSéries.com revient sur les secrets d’une série culte. Aujourd'hui, on parle de "You", la série Netflix. Quand la passion tourne à l’obsession, quand la déception mène à l’irréparable, c’est toute l’ambiance de la série qui tourne au drame.

Vous les femmes…

Adaptée des deux premiers romans de Caroline Kepnes, You est devenue un succès mondial. Développée par Greg Berlanti et Sera Gamble, la série a d’abord été diffusée sur Lifetime avant d’être reprise par Netflix dès la seconde saison. Les premiers épisodes se concentrent sur Joe Goldberg (Penn Badgley), gérant d'une modeste librairie new-yorkaise où il fait la connaissance de Guinevere Beck (Elizabeth Lail). C’est le coup de foudre pour Joe, bien décidé à retrouver la mystérieuse cliente sur les réseaux sociaux. Obsédé par Guinevere, Joe va rapidement l'observer dans la vraie vie, cherchant à connaître chaque détail de sa vie. Persuadé qu'ils sont faits l'un pour l'autre, il va alors élaborer un stratagème machiavélique pour la séduire…

Guinevere Beck (Elizabeth Lail) et Joe Goldberg (Penn Badgley) dans You ©Netflix

Ce qui peut, de prime abord, ressembler à une gentille comédie romantique est loin d’en être une. Et pour cause ! Joe est prêt à tout pour obtenir ce qu’il veut, allant même jusqu’à éliminer ceux qui pourraient l’empêcher de vivre sa passion avec Guinevere. Dans la deuxième saison, Joe fuit son passé en partant pour Los Angeles. Or, sa vraie nature ressurgit lorsqu'il rencontre Love Quinn (Victoria Pedretti). Joe est alors loin d’imaginer à quel point lui et sa nouvelle muse peuvent avoir des points communs... Dans la troisième saison, Joe et Love se sont mariés et ont eu un fils, Henry. Tandis que Joe se laisse aller à son cycle obsessionnel habituel envers de nouvelles victimes, Love est bien décidée à conserver son modèle familial parfait. Le vernis ne tardera pourtant pas à s’effriter jusqu’à ce que chacun des membres de notre couple fétiche n’entame une sinistre danse macabre.

Penn Bagdley a bien failli refuser le rôle

Bien connu pour son rôle du sensible Dan Humphrey dans Gossip Girl, Penn Badgley a pris un virage à 180 degrés en acceptant d’endosser le rôle de Joe Goldberg. Pourtant l’acteur avait initialement refusé ce rôle qui le rebutait par plusieurs aspects. En effet, les obsessions de Joe demeurent délirantes et toxiques, le poussant à tuer des innocents de la plus ignoble des manières. Interrogé par le site iNews en décembre 2018, l’acteur a déclaré :

Je ne voulais pas le faire. C'était trop. J'étais en conflit avec la nature du rôle. Ce n'est pas une série lambda, c'est une expérience sociale. Je savais que je serais en désaccord avec ce personnage du premier au dernier jour, et c'est d’ailleurs pour cette raison qu’ils ont pensé que j’étais la bonne personne.

You ©Netflix

Greg Berlanti et Sera Gamble ont toutefois réussi à le convaincre. Nous peinons aujourd’hui à imaginer un autre comédien que Penn Badgley dans la peau de ce « Dexter » revisité. Au même titre que notre expert en médecine légale qui canalisait ses pulsions meurtrières en ne tuant que des criminels, Joe tue par "nécessité". Et certaines scènes peuvent être particulièrement gores, avis aux âmes sensibles donc ! Raison pour laquelle le fait de comprendre l’humanité de son personnage a été déterminant dans la décision finale.

Joe et les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux jouent un rôle primordial dans la série You puisque c’est notamment par ce biais que Joe pénètre l’intimité de Beck. Idem lorsqu’il rencontre Love Quinn et cherche à la connaître davantage. Pourtant Penn Badgley n’y connaissait rien lorsqu’il a accepté de se glisser dans la peau de Joe. C’est lors d’une interview accordée à BUILD Series en septembre 2018 que l’acteur a expliqué avoir eu besoin des conseils de l’une de ses co-stars...

Badgley a en effet demandé à l’actrice Shay Mitchell, l’interprète de la meilleure amie de Beck, s’il existait un réseau social sur lequel il pouvait s’exprimer en écrivant un texte assez long. Cette dernière lui a alors appris l’existence de Tumblr avant de lui demander ironiquement s’il avait un compte MySpace.

Peach et ses envies

Au même titre que Badgley qui avait marqué les esprits avec son rôle de gentil dans Gossip Girl, la comédienne Shay Mitchell a rapidement fait oublier la bienveillante Emily campée dans Pretty Little Liars au profit de la richissime et influente Peach. Afin de parfaitement coller à son personnage, l’actrice s’est d'ailleurs très largement appuyée sur le roman original.

Jouer la méchante et marcher tous les jours en talons hauts, c'était très amusant. La garde-robe a été un processus génial parce que j’avais vraiment mon mot à dire dessus !

Peach Salinger (Shay Mitchell) dans You ©Netflix

Annoncée comme l’une des têtes d’affiche de You, Shay Mitchell a toutefois eu beaucoup de peine en se voyant éconduire dès la première saison. En effet, son personnage est rapidement victime de la folie meurtrière d’un Joe déguisé en coureur. Souvenez-vous… Notre amoureux transi n’était nullement désireux que cette amie un peu trop curieuse et futée ne se dresse entre lui et Beck. Peach en réchappe avant de tomber de nouveau entre ses griffes dans sa demeure familiale. L’interprète de Peach a ainsi souhaité revenir à tout prix. En décembre 2019, la comédienne s’est confiée au magazine Elle, révélant de fait un étonnant secret :

Je savais que Peach allait mourir. Mais j’ai tellement adoré faire cette série ! Et j’adore Penn, il est l’une de mes personnes préférées ! Quand j’étais sur le tournage, je disais : "Vous savez, je ne suis pas obligée de partir. Peach pourrait avoir une sœur jumelle cachée, Lychee ! Lychee Salinger ! Elle est déterminée à se venger. Ça pourrait totalement marcher !".

Tel que vous avez pu le constater, les scénaristes de You n’ont pas été de son avis...