Section de recherches sur TF1 : Fabienne Carat fait l'unanimité dans cette saison 14

La série "Section de recherches" a lancé sa quatorzième saison ! Et à cette occasion Fabienne Carat a fait ses premiers pas aux côtés de Xavier Deluc et Franck Sémonin dans le célèbre feuilleton policier diffusé sur TF1.

Section de recherches : une série toujours aussi populaire

Après quinze ans d'antenne, la série Section de recherches sur TF1 reste toujours aussi populaire. Pour son retour, après deux ans d'absence, le feuilleton policier a décidé d'innover et de renouveler son casting. En effet, Fabienne Carat qui a récemment dit adieu au personnage de Samia dans le feuilleton Plus Belle la vie sur France 3, rejoint l'équipe. Elle ne sera pas le seul nouveau visage de Section de recherches cette année puisque Mélanie Maudran, la star de Un si grand soleil sur France 2, sera également de la partie en tant que "guest" récurrente.

Effectivement, cette saison 14 s'annonce riches en nouveautés et en rebondissements. TF1 a donc diffusé les premiers épisodes, très attendus par les fidèles de la série policière qui fait les beaux jours de la chaîne depuis 2006. Pour son retour à l'antenne le 28 janvier 2021, Section de recherches a rassemblé 6,01 millions de téléspectateurs, soit 25,4 % de l'ensemble du public.

Section de recherches © TF1 Production

Fabienne Carat a fait une entrée remarquée

Sections de recherches connaît un succès fou et ça ne date pas d'hier. Cependant, l'arrivée de Fabienne Carat dans la série n'y est pas non plus pour rien. Loin de Samia, qu'elle a incarnée durant quinze ans dans Plus Belle la vie, Fabienne Carat change totalement de registre. Elle s'avère étonnante dans ce rôle de femme froide et insociable qui cache de nombreux secrets. La comédienne est un des meilleurs atouts de cette nouvelle saison.

En effet, la jeune femme enfile désormais le costume sévère du commandant Jeanne Lorieux et intègre le groupe de gendarmes mené par Martin Bernier (Xavier Deluc) et Lucas Auriol (Franck Sémonin). Très mystérieuse et charismatique, la jeune femme est une Saint-Cyrienne brillante mais sans aucune expérience du terrain. Elle est appelée en renfort pour assurer dans un premier temps l'intérim de Bernier qui est en congé maladie. Jeanne Lorieux se plaît à ce nouveau poste et souhaite y rester même après le retour de Martin, ce qui donne naissance à quelques tensions.

Un nouveau personnage et une nouvelle intrigue

Rapidement, des secrets issus du passé de la jeune femme vont refaire surface poussant Bernier et Lucas à se lancer dans une enquête pour découvrir la vérité au sujet de leur nouvelle collègue. Que cache Jeanne Lorieux ? C'est tout l'objet de cette dernière saison. Les traumatismes de la jeune femme vont se révéler au fur et à mesure des épisodes, au point de faire vaciller l'équilibre de la section de recherches.

Section de recherches © TF1 Production

Le lieutenant Auriol ne cachera pas son hostilité face aux nouvelles méthodes de cette dernière. Cependant, la nouvelle recrue pourra compter sur la bienveillance de Martin Bernier, ce qui pourrait même provoquer quelques rapprochements... Mélanie Maudran rejoint également la série, elle incarne la colocataire de Jeanne Lorieux. La jeune femme fera chavirer le cœur du Lucas Auriol, ce qui promet de vrais échanges passionnels entre les deux personnages. Il se pourrait bien que les femmes prennent le contrôle dans cette quatorzième saison de Section de recherches...