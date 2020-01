See : Dave Bautista rejoint Jason Momoa pour la saison 2

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation See

Premier blockbuster de la plateforme Apple TV+, « See » a été renouvelé pour une seconde saison. L’univers post-apocalyptique accueille une recrue de poids, en la personne de Dave Bautista. Il rejoint un autre golgoth, Jason Momoa, détenteur du rôle principal.

Pour le lancement de son service, en novembre 2019, Apple a misé sur une gamme de programmes variée. Dans le lot, il fallait un gros morceau, quelque chose de spectaculaire, d’ambitieux. Ce qu’était See, croisement entre la science-fiction et la fantasy. Après qu’un virus ait ravagé l’Humanité, les quelques survivants ont été touchés par une cécité générale. Un handicape qui leur demande de s’adapter à leur nouveau monde. Mais une lueur d’espoir va toucher Baba Voos et son clan quand deux jumeaux naissent avec la vue intacte. Un don qui les expose à de nombreux dangers.

La première saison n’était pas désagréable mais n’était pas encore assez aboutie pour devenir un incontournable sur le petit écran. Ce milieu étant extrêmement compétitif, il faudra proposer plus dans la seconde partie, déjà officialisée par Apple. La marque à la pomme a renouvelé sa confiance en tous ces shows pour le moment, afin d’essayer de fidéliser une audience sur la longueur. Les résultats ne sont pas encore frappants mais, avec le temps, cette stratégie pourrait payer.

Jason Momoa face à Dave Bautista dans la saison 2 de See

La star du programme, Jason Momoa, sera évidemment de retour pour cette seconde saison, avec une recrue toute autant musclée. Il était jusque-là, dans See, la seule personnalité très reconnue. Celle sur qui se reposait beaucoup la série. Deadline annonce qu’il va avoir du renfort puisque Dave Bautista a été engagé pour un rôle inconnu. La bonne idée serait de confronter les deux et, donc, de le présenter comme le bad guy des prochains épisodes. C’est, il semblerait, ce qui est déjà prévu du côté de Dune, l’adaptation de Denis Villeneuve au casting fou attendue le 23 décembre prochain dans les salles. Les acteurs ont tourné ensemble dans ce blockbuster et vont continuer de peaufiner leur alchimie sur le petit écran. L’ancien catcheur vient même de teaser leur futur combat dans le monde de See avec un montage de lui en Drax (des Gardiens de la Galaxie) et Momoa en Aquaman. Aucune date de diffusion n’est encore annoncée pour la saison 2.