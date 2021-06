See : Jason Momoa affronte Dave Bautista dans la bande-annonce de la saison 2

Jason Momoa revient en colosse aveugle dans "See", une série originale Apple TV+ qui s'offre une bande-annonce sublime pour la saison 2. La grosse nouveauté des prochains épisodes réside dans la présence de Dave Bautista au casting et il se montre avec sa belle barbe dans ces images.

L'humanité condamnée à la cécité dans See

See est l'une des toutes premières séries originales à avoir fait son apparition sur Apple TV+. La marque à la pomme s'est elle aussi lancée dans la guerre du streaming et souhaite fournir à ses abonnés des programmes de grande qualité. Dans cette création de Steven Knight, l'humanité a été ravagée par une terrible catastrophe. Les humains encore en vie sont tous devenus aveugles. Un handicap qui les force à aborder la vie autrement et à s'adapter. Le personnage principal est Baba Voss, le chef d'un clan qui voit sa vie basculer le jour où sa femme met au monde deux enfants qui peuvent voir.

Ce que l'on a aimé dans la première saison de See, c'est son sérieux et son ambitieux. L'univers avait de l'allure et on ressentait que des moyens financiers étaient mobilisés pour accoucher d'un beau résultat. Le rôle principal a été confié au golgoth Jason Momoa. Une tête d'affiche suffisamment populaire, grâce à Game of Thrones et Aquaman, pour fédérer du monde.

Baba Voss (Jason Momoa) - See ©Apple TV+

Le duel Dave Bautista/Jason Momoa promet !

See reviendra pour une saison 2 à partir du 27 août et Apple nous délivre une première bande-annonce qui en impose. La direction artistique garde ce que l'on avait apprécié et continue de présenter des décors impressionnants. Ce n'est pas tout, puisque la violence a encore l'air bien au rendez-vous. Baba Voss va trouver sur sa route un adversaire qu'il connaît bien : son frère, Edo Voss. Pour s'assurer d'avoir une autre masse de muscles en face de Jason Momoa, la série est allée chercher Dave Bautista. L'ancienne star du catch est en train de multiplier les rôles et de devenir l'une des superstars de l'époque. On l'a récemment vu dans Army of the Dead et, à la fin de l'année, il sera à l'affiche de l'attendu Dune. Denis Villeneuve a assemblé un casting de rêve, dans lequel se trouve aussi... Jason Momoa.

Edo Voss (Dave Bautista) - See ©Apple TV+

Dans cette saison 2, See va présenter Edo en train de kidnapper Haniwa, la fille de Baba. Son père va chercher à la sauver et ne pourra pas échapper à un combat contre son frère. La bande-annonce tease un baston sur un pont qui sera sûrement l'un des moments forts de la prochaine salve d'épisodes. On espère que la belle barbe de Dave Bautista ne sera pas trop abîmée durant les hostilités.