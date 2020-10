Selena, La série : nouveau trailer pour le show Netflix avec Christian Serrato (The Walking Dead)

Netflix a dévoilé un trailer de "Selena : La série" qui revient sur la vie et le destin tragique de la chanteuse Selena Quintanilla. La première saison sera disponible le 4 décembre sur le service de streaming.

Selena, La série : c'est quoi cette série ?

Selena : La série est une biographie dramatique. On y suit le parcours de Selena Quintanilla, une jeune mexicaine né en 1971 qui rêve de réussir dans la musique. Très précoce, elle sort un premier album à l'âge de 12 ans et devient un phénomène dans le monde de la musique latine. A la fin des années 80, avec plusieurs disques vendus à des millions d'exemplaires, la carrière de la jeune chanteuse explose en Amérique latine. Elle devient une superstar et remplit les stades lors de ses concerts.

Tout semble lui sourire jusqu'au drame qui mettra fin à sa vie. Début 1995, elle découvre que Yolanda Saldivar, une de ses amies et présidente de son fan-club, détourne de l'argent gagné grâce au marchandising. Elle lui donne rendez-vous dans un hôtel pour régler ce différent et demander des comptes. Là, une dispute éclate. Selena se lève pour partir, Yolanda sort un pistolet de son sac et lui tire plusieurs balles dans le dos. Emmenée à l'hôpital, la chanteuse décède quelques heures plus tard de ses blessures. Elle n'était âgée que de 23 ans.

Les trois premiers épisodes de la saison suivent Selena jeune. Elle y est jouée par Madison Taylor Baez. Dans les trois suivants, c'est Christian Serratos, très connue des fans de The Walking Dead dans le rôle de Rosita, qui lui prêtera ses traits. On peut la découvrir dans la première bande-annonce visible en une de l'article.

La série a déjà été décrite comme un drame sur le passage à l’âge adulte qui suit Selena à travers les choix déchirants et bouleversants qu’elle et sa famille doivent faire alors qu’ils réussissent dans l’industrie de la musique.

Le casting est complété par Gabriel Chavarria (East Los High, La Planète des singes : Suprémacie) dans le rôle d’A.B Quintanilla, le frère aîné de Selena. Ricardo Chavira , superstar de Desperate Housewives, joue le rôle d’Abraham Quintanilla, le père de Selena. Noemi Gonzalez (Rosewood, The Tax Collector) incarne elle le rôle de Suzette Quintanilla, sa sœur. Seidy Lopez, que l'on a pu apercevoir dans NCIS : Los Angeles, The Shield ou Dr House, incarne Marcella Quintanilla, la mère de Selena.

Plusieurs fois adaptée

La famille Quintanilla a participé activement au développement de la série. Ils ont donc approuvé l’histoire et les acteurs, et se sont livrés sur des détails qu'eux seuls pouvaient connaître. Avec une histoire de gloire et de drame aussi forte, le destin de Selena a néanmoins déjà été raconté au cinéma et à la télé.

Il y a deux ans sortait El Secreto de Selena, une série en 13 épisodes qui revenait sur le jour où la chanteuse fut assassinée. On y suit les points de vue différents des personnes présentes autour d'elle le jour du drame. Maya Zapata lui prête ses traits.

Mais c'est surtout, en 1997, que Jennifer Lopez lui rendait hommage dans Selena, le film de Gregory Nava. Son interprétation lui valut une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice dans un film comique ou une comédie musicale.

L'actrice, fan de la chanteuse, s'était pour l'occasion jetée corps et âme dans ce projet. Pour préparer le rôle, elle a même vécu quelques semaines avec la vraie famille de Selena Quintanilla.

Selena : La série sera disponible dès le 4 décembre sur Netflix.