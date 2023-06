Série Batman : Mark Hamill revient sur son casting du Joker

En 1992 sortait "Batman, la série animée". Une production emblématique, est très appréciée des fans du Chevalier Noir, notamment marquée par la présence de Mark Hamill en tant que voix du Joker. L'acteur est récemment revenu sur cette expérience.

Batman, la série animée

Sortie en 1992, Batman, la série animée est un segment incontournable pour tous les fans du Chevalier noir. Créée par Bruce Timm et Eric Radomski, cette série de 85 épisodes a été diffusée entre 1992 et 1995 sur Fox Kids. Plus sombre qu’il n’y paraît, c’est également une série très fidèle aux origines du personnage et aux comics plus matures autour de Bruce Wayne. Le show a également permis de développer le passé de Mr Freeze et de créer Harley Quinn, ensuite incorporée dans les comics.

C’est donc une série qui a fait rêver une génération entière de spectateurs, toujours considérée aujourd’hui comme un immanquable. Elle a également été marquée par la présence du grand Mark Hamill au casting vocal. En effet, l’interprète de Luke Skywalker a été la voix du Joker pendant les 85 épisodes.

Mark Hamill revient sur son expérience en tant que Joker

Si Mark Hamill est évidemment célèbre pour son rôle de Luke Skywalker dans la saga Star Wars, un autre de ses personnages cultes est donc le Joker dans la série Batman. Une voix emblématique qui a donné une saveur toute particulière à la Némésis de Batman. Lors d’une interview avec MovieWeb, le comédien est revenu sur son expérience dans la série Batman. Il était notamment surpris que la Fox accepte de lui donner le rôle :

J’ai eu des doutes au départ. Je ne pensais pas qu’ils allaient engager Luke Skywalker pour jouer le Joker. Je me disais "les fans vont perdre la tête !" J’étais certain que je n’allais pas être choisi. J’étais du coup complètement détendu. Souvent, on ressent de l’anxiété quand on fait un casting ou quand on est sur le point d’avoir un rôle. Mais ici, j’étais tellement persuadé que je ne l’aurais pas, que je ne m’en souciais guère.

Mark Hamill - Batman ©DC

Le comédien a ensuite expliqué que la présence de Michael Keaton en Batman dans les films de Tim Burton lui a donné une forme de courage. Il explique que Michael Keaton était un choix improbable à l’époque, et que, du coup, il a commencé à croire qu’il pourrait lui aussi apparaître dans une production Batman :

Ça m’a vraiment aidé. Michael Keaton en Batman c’était inédit, parce que c’était un acteur de comédie. Personne ne savait à quel point il allait devenir formidable. Mais à l’époque, c’était un choix controversé.

Finalement, Mark Hamill a été choisi pour être la voix du Joker dans Batman, la série animée. Un choix courageux et surtout très intelligent quand on voit/entend aujourd’hui l’excellent résultat ! Mark Hamill a proposé un travail qui est depuis entré dans les annales. La preuve avec ce petit best-of ci-dessous :