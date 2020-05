Série Chucky : nouvelles armes et nouveaux objectifs pour la poupée maléfique

La terrible poupée Chucky a eu son come-back au cinéma mais le petit écran étant devenu un terrain de jeu très sollicité, elle aura également sa série télévisée ! On en sait plus sur ses intentions et sur la forme que va prendre ce programme qui s'annonce déjà fort sanglant.

Le cinéma horrifique américain regorge de figures mythiques qui sont aptes à reprendre du service si on le leur demande. La poupée tueuse Chucky n'était plus apparue sur grand écran depuis 2004 avec Le Fils de Chucky. Don Mancini lui a offert deux autres sorties, qui sont passées par la case DTV. En 2019, elle est revenue dans les salles obscures avec le sympathique Child's Play : La poupée du mal. Pour confirmer son retour au premier plan, une série est également en préparation. Toujours avec Don Mancini dans le coup. Le créateur de la franchise espère continuer de nous faire peur mais aussi rire sous un autre format. Le programme est attendu sur la chaîne Syfy et avait pour intention de commencer sa production cet été mais la crise du COVID-19 risque de provoquer du retard. Pour nous faire patienter, Don Mancini a donné des nouveaux éléments sur la série Chucky sur Syfy Wire. Il promet que cette nouvelle sortie pour la poupée sera dans la lignée des deux premiers films, tout en prenant en compte ce qui a pu se passer dans la saga jusqu'à maintenant. Un discours assez classique, en se rattachant aux origines sans renier que des bonnes choses (et d'autres moins) ont pu se passer par la suite. En plus de Chucky, star de la franchise, d'autres personnages déjà vus pourraient faire leur retour. Un teasing qui en restera là, Mancini ne souhaitant pas dire de qui il s'agit. Chucky avec des nouvelles armes Si le cinéma d'horreur peut toujours s'appuyer sur des anciennes figures, il faut quand même qu'elles glissent vers une forme de progression, autant dans leur propre caractérisation que dans leur comportement. Leur manière de tuer, particulièrement, doit évoluer, toujours avec plus d'inventivité. Pour Chucky, ça risque d'être le cas : Je pense que la perspective de voir Chucky aiguiser ses compétences et ajouter à sa boîte à outils certains des avantages techniques dont nous disposons maintenant, c'est quelque chose que les gens trouveront intéressants. Don Mancini prévient que la poupée aura des nouvelles armes sous la main pour redoubler d'ingéniosité dans les mises à mort. Elle passera par des stratégies différentes, en ayant aussi des nouveaux objectifs. Chucky a un objectif différent dans le show télévisé de ceux qu'elle a eu auparavant et c'est spécifiquement quelque chose qui est conçu pour évoquer notre actualité. De ce que l'on sait pour le moment, la série devrait raconter l'apparition d'une poupée vintage (ce qui rejoint ce qui est dit plus haut) dans une petite bourgade américaine. Sa chevauchée meurtrière va instaurer le chaos et la frayeur parmi les habitants, faisant ressortir des secrets ainsi que l'hypocrisie des habitants. Chucky va retrouver des anciens alliés mais aussi des ennemis, qui vont l'aider ou essayer de la stopper. Ça promet !