Série Chucky : une actrice culte de la franchise au casting

Tout le monde connait la franchise Chucky démarrée en 1988 avec le film « Jeu d’enfant » de Tom Holland (non, rien à voir avec Spider-Man) sur un scénario de Don Mancini. On y assistait à la naissance de la poupée maléfique, qui a continué à nous hanter dans les salles obscures jusqu’en 2019. Après huit longs-métrages discutables, Chucky devrait débarquer en série sur SYFY avec une actrice culte au casting.

La franchise Chucky ou plutôt Child’s Play, ce sont sept films signés Don Mancini (scénario puis réalisation) avec la voix de Brad Dourif et un reboot à part réalisé par Lars Klevberg.

Si on doit retenir un acteur qui représente la franchise, outre Brad Dourif, ce serait évidemment la scream queen Jennifer Tilly. L’actrice apparaît (ou sa voix) dans pas moins de quatre opus de la franchise d’horreur Chucky. La dernière fois qu’on a pu voir l’actrice c’était dans Le Retour de Chucky (Cult of Chucky) en 2017, un film qui n’a pas vraiment marqué les esprits.

On lui préfère largement le reboot Orion Pictures : Child’s Play : La poupée du mal (2019) de Lars Klevberg avec l’excellent Mark Hamill en Chucky, mais sans Jennifer.

Le retour de la scream queen

Toujours est-il que Jennifer Tilly vient officiellement de confirmer qu’elle revenait dans la franchise Chucky de Don Mancini, mais cette fois-ci dans la prochaine série d’horreur de SYFY appelée sobrement : Chucky. Dans une interview accordée à Page Six, Jennifer Tilly a révélé que le tournage de la série devrait commencer cet été.

Je suis tellement ravie, Chucky est cher à mon cœur. Partout dans le monde, partout où je vais, lorsque je descends d’un avion dans un pays dont je n’avais même pas connaissance, les gens eux connaissent un seul mot, et ce mot est : Chucky, et ils veulent que je leur fasse un câlin.

Avant de rajouter :

Don Mancini, qui a créé Chucky il y a 30 ans, est l’auteur de cette série, c’est donc le Chucky original. Un petit oiseau m’a dit que j’allais en faire partie.

Par contre Jennifer Tilly ne sait pas encore dans combien d’épisodes elle apparaîtra.

SYFY avait annoncé en janvier dernier que la nouvelle série s’articulerait autour de Chucky évidemment, débarquant dans une petite ville américaine tranquille et provoquant le chaos avec des meurtres horribles ! Des ennemis et alliés du passé de Chucky devraient refaire surface dans la série afin de révéler la vérité derrière les meurtres…

Don Mancini est derrière le scénario, associé à Nick Antosca (Channel Zero, The Act), et le tournage de la série Chucky devrait donc commencer cet été.