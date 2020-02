Série Equalizer : un nouveau nom rejoint Queen Latifah

Vous avez aimé ? Partagez :

Le casting de la série « The Equalizer », reboot de celle des années 80, et qui a récemment connu une relecture au cinéma avec Denzel Washington dans le rôle-titre, s’étoffe. Une nouvelle actrice viendra en effet donner la réplique à Queen Latifah, déjà annoncée en tête d’affiche.

Dans la lignée des nombreuses œuvres à succès du grand et du petit écran des années 80 et 90, la série The Equalizer va connaître un reboot à la télévision. Elle sera développée par CBS, déjà derrière la série originale. Alors que l’on savait que Queen Latifah incarnerait Robyn McCall, la version féminine de la tête d’affiche du programme, un deuxième nom vient d’être attaché au projet.

L’actrice Liza Lapira, apparue notamment au cinéma dans Fast & Furious 4 et Crazy, Stupid, Love, rejoint ainsi la série. Elle y jouera le personnage de Melody Chu, une propriétaire de bar impulsive, ancienne collègue et toujours amie de McCall. Le personnage est également une ancienne sniper de l’Air Force hautement décorée.

Une série qui fait suite au succès des deux films de Fuqua

L’histoire de The Equalizer est centrée sur Robyn McCall, figure énigmatique pour ceux qui la côtoient, vétéran des services secrets américains qui utilise ses capacités spéciales pour venir en aide aux victimes de puissants criminels.

Les deux films sortis récemment, inspirés eux aussi de la série originale, avaient relancé l’intérêt pour l’histoire pensée par Michael Sloan et Richard Lindheim. Portés par Denzel Washington et réalisés par Antoine Fuqua, ils avaient fait de bons scores au box-office. Le premier voyait Washington affronter Marton Csokas, afin de venir en aide au personnage interprété par Chloë Grace Moretz. Dans le deuxième, le principal protagoniste faisait face au personnage incarné par Pedro Pascal, cette fois dans le but d’aider le jeune Miles, joué par Ashton Sanders.

Aucun projet pour un troisième film ne semble pour le moment en développement, et étant donné le lancement de la série, il semble peu probable qu’une trilogie voit le jour au cinéma.

Dans la série originale, c’est l’acteur américain Edward Woodward qui incarnait Robert McCall, alors que les seconds rôles étaient assurés par Keith Szarabajka et Robert Lansing, qui prêtaient respectivement leurs traits à Mickey Kostmayer et Control. La série avait eu 4 saisons, diffusées de 1985 à 1989.

La nouvelle série sera développée par Anrew Marlowe, le créateur de Castle, et Terri Edda Miller, également scénariste pour le show porté par Nathan Fillion. Les deux collaborateurs ont aussi récemment signé Take Two : Enquêtes en duo.

Prévu pour cette année, aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour le reboot de The Equalizer.