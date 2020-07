Série Le Seigneur des Anneaux : Elijah Wood est partant pour une apparition - CinéSéries

Elijah Wood n'est pas décidé à abandonner son personnage de Frodon ! En effet, l'acteur américain a déclaré récemment être très intrigué par le hit préparé par Amazon Prime. Et si la production le lui demande, pourquoi ne pas interpréter de nouveau le Hobbit Frodon Sacquet ? Alors que le tournage du préquel télévisé a repris en Nouvelle-Zélande, ce serait une agréable surprise...

Le Seigneur des anneaux la série : le projet gargantuesque d'Amazon Prime

Ayant acquis les droits de l'oeuvre en novembre 2017, la plateforme a décidé de se lancer sur les traces d'HBO et Game of Thrones en lançant elle-aussi son blockbuster télévisé. Avec un budget d'1 milliard de dollars et plusieurs saisons prévues, la série devrait se dérouler avant que Frodon entre en possession de l'anneau unique, et surtout plusieurs millénaires avant la trilogie cinématographique que nous connaissons tous. Actuellement, la série est toujours en tournage, avec pour objectif d'être diffusée durant l'année 2021.

La question est : pourrait-on voir Frodon Sacquet dans cette série ?

Elijah Wood est disponible

1999 : alors que l'acteur Elijah Wood apparait régulièrement dans certains films, sa carrière connait un véritable tournant. En effet, Peter Jackson le contacte pour lui offrir le premier rôle dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux. On connait la suite : avec 3 films sortis entre 2001 et 2003, l'américain devient connu du monde entier grâce à son rôle du jeune hobbit porteur de l'anneau, Frodon Sacquet. Si l'acteur n'a plus tout à fait connu le même succès ces dernières années, il reste une parole importante lorsqu'on parle de la franchise. Et comme beaucoup, il s'est exprimé sur la série télévisée Le Seigneur des Anneaux produite par Amazon Prime. Dans une récente interview chez Indiewire, l'acteur a en effet répondu à l'hypothèse selon laquelle il pourrait être demandé pour faire un caméo dans la série. Et sa réponse est sans équivoque :

S’il existait un monde où ça ferait sens et serait cohérent avec ce qu’ils prévoient de faire, alors oui. Sincèrement, toutes les excuses sont bonnes pour retourner bosser en Nouvelle-Zélande. Je ne raterais jamais une occasion pareille.

Les réserves de l'acteur sur la série

Les déclarations de l'acteur ne sont néanmoins pas très surprenantes. En effet, l'on se souvient qu'en 2012, il avait déjà décidé de reprendre son personnage de Frodon pour les besoins de la trilogie préquelle du Hobbit. L'acteur avait ainsi prouvé que lorsqu'on avait besoin de lui pour la franchise, il savait déjà répondre présent. Néanmoins, cela n'empêche pas Elijah Wood d'émettre quelques petites critiques sur la série. A commencer par son titre même qui selon lui, manquerait d'une certaine logique.

Ils l'appellent le Seigneur des Anneaux, mais je pense que c'est un peu trompeur. De ce que je comprends, le matériel sur lequel ils travaillent va chronologiquement plus loin que l'histoire du Seigneur des Anneaux ou même celle de la Terre du Milieu. Cela ressemble donc plus à l'ère «Silmarillion».

Cela voudrait donc dire que les créatifs de la série se plongeraient sur une ère sans cesse réclamée et fantasmée par les fans de l'univers crée par J.R.R Tolkien ? Mystère. En attendant, la série a repris son tournage, en espérant qu'une deuxième vague épidémique ne fasse pas suspendre à nouveau le projet.