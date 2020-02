Série Le Silence des agneaux : on sait qui jouera Clarice Starling

Vous avez aimé ? Partagez :

CBS a commandé un pilote pour « Clarice », une future série centrée sur le personnage de Jodie Foster dans Le Silence des agneaux. La chaîne viendrait de trouver la nouvelle interprète pour ce projet.

Le Silence des agneaux fait partie des classiques du septième art. S’il n’est pas le premier film a avoir mis en scène Hannibal Lecter (Le Sixième Sens de Michael Mann en 1986), il est probablement celui qui aura le plus marqué les esprits, notamment grâce à la performance d’Anthony Hopkins en Hannibal. Face à celui-ci, on se souvient de Jodie Foster qui jouait Clarice Starling, jeune recrue du FBI chargée d’interroger l’ancien psychiatre pour essayer de trouver un tueur en série. C’est justement cette dernière qui aura prochainement droit à une série rien que pour elle !

Qui pour remplacer Jodie Foster ?

Sur le papier, une série centrée sur Clarice pouvait être intéressante. Sauf qu’en voyant que CBS était à l’origine du projet, on avoue avoir eu un peu peur. La chaîne américaine ayant pour habitude de produire des séries policières classiques comme NCIS. Pas de la grande série de qualité, mais un format populaire aux Etats-Unis. On reste donc sceptique pour le moment, mais on reste attentif au développement du projet.

Et pour le moment, on sait au moins qui aura la lourde tâche d’incarner Clarice. D’après Deadline, c’est Rebecca Breeds qui a été engagée. La comédienne avait été vue dans quelques épisode de Pretty Little Liars, et dans la saison 3 de The Originals. Avec Clarice (titre de la série à venir), elle pourrait trouver un premier rôle important sur la durée.

Outre sa présence, on sait que la série se déroulera en 1993, un an après les événements du Silence des agneaux. De retour sur le terrain, elle partira à la poursuite d’autres tueurs en série et prédateurs sexuel, tout en étant confronté au monde politique de Washington.

Pour l’instant CBS a simplement commandé un pilote. Si la chaîne en est satisfait, une première saison sera commandée. Pour une date de diffusion, rien n’a encore été annoncé.