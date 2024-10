Cette prochaine série avec Keira Knightley a tout pour cartonner

Netflix a partagé de nouvelles images de sa série d’espionnage britannique "Black Doves". Elles nous montrent Keira Knightley, Ben Whishaw et Sarah Lancashire dans la peau de leurs personnages respectifs.

Keira Knightley pour la première fois star d'une série

Dans quelques semaines, on pourra découvrir Keira Knightley dans le premier rôle-titre d’une série de sa carrière. Dans Black Doves, on la verra jouer Helen Webb, une espionne qui a transmis pendant une décennie les secrets de son mari, un politicien, à l’organisation pour laquelle elle travaille. Mais un jour, elle se retrouve en danger lorsque son amant Jason est assassiné. Sa cheffe charge alorsl’un de ses anciens amis, l’assassin Sam Young, de la protéger.

Black Doves pourrait être le prochain gros carton de Netflix. D’autant que la série a été créée par Joe Barton, le scénariste déjà derrière Giri/Haji et The Lazarus Project, deux shows plébiscités à leur sortie. Black Doves bénéficie également d’une belle distribution. Aux côtés de Keira Knightley, Andrew Koji a décroché le rôle de Jason, Sarah Lancashire celui de sa cheffe, Reed, et Ben Whishaw celui de Sam Young.

Netflix lâche des images de Black Doves…

Alors que Netflix n’avait partagé que très peu d’images de Black Doves jusqu’à présent, le service de streaming a dévoilé de nouveaux clichés de la série dans un communiqué sur son site officiel. On y voit notamment Keira Knightley dans une Londres enneigée, illustrant le fait que la série se déroulera durant la période de Noël dans la capitale anglaise.



Black Doves © Stefania Rosini/Netflix Black Doves © Stefania Rosini/Netflix Black Doves © Stefania Rosini/Netflix Black Doves © Ludovic Robert/Netflix Black Doves © Ludovic Robert/Netflix

Parmi les autres images, on peut aussi voir le personnage de Keira Knightley avec le visage couvert de sang aux côtés de celui joué par Ben Whishaw dans une voiture. On découvre aussi un premier aperçu de Reed, jouée par Sarah Lancashire.

… et une date de sortie

Le géant du streaming en a aussi dévoilé un peu plus sur l’intrigue de Black Doves. Dans la série, Helen mènera l’enquête pour tenter de découvrir qui a tué son amant. Accompagnée de Sam, elle mettra à jour une vaste conspiration liant la pègre de Londres à une imminente crise géopolitique. Leur découverte poussera les deux personnages à remettre en question le coût de leurs choix moraux.

Netflix a également dévoilé la date de sortie de Black Doves. La première saison sera disponible à partir du 5 décembre prochain sur Netflix. Elle aura six épisodes. Mais la série ne s’arrêtera pas là. Car le service de streaming a d’ores et déjà confirmé qu’une deuxième saison verrait le jour.