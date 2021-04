Série Obi-Wan Kenobi : des photos de tournage suggèrent le retour d'un endroit culte

La production de la série « Obi-Wan Kenobi » se précise. Une photographie du tournage vient de dévoiler un décor qui fait référence à un emplacement culte dans la franchise cinématographique « Star Wars ».

Le retour du Jedi

Seize ans après La Revanche des Sith, le comédien Ewan McGregor va reprendre le rôle d’Obi-Wan dans la série Disney+. Dirigé par Hossein Amini et Joby Harold, le show sobrement intitulé Obi-Wan Kenobi va se situer entre les événements de La Revanche des Sith et d’Un nouvel espoir. L’intrigue va notamment raconter comment le puissant Jedi va veiller sur le jeune Luke Skywalker sur Tatooine. Dans le même temps, Dark Vador, qui sera incarné par Hayden Christensen, va lancer une escouade à la recherche de son ancien maître.

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) - Star Wars 3 ©LucasFilm / Disney +

Obi-Wan Kenobi est attendue avec impatience par les fans de l’univers Star Wars. Le tournage a déjà débuté pour logiquement proposer une sortie courant 2022 sur la plateforme Disney+.

Retour aux sources pour Obi-Wan Kenobi ?

Alors que Deborah Chow s’occupe actuellement du tournage d'Obi-Wan Kenobi, de nouvelles images de la production viennent de sortir sur Internet. Le compte Twitter de Noah Outlaw vient de partager un mystérieux décor issu du tournage de la série. Il s’agit d’un bâtiment en cours de construction, dont la forme rappelle une maison bien connue des aficionados Star Wars. Cette bâtisse en forme de dôme fait en effet référence à la maison de Luke Skywalker dans Un nouvel espoir :

En mars dernier, LucasFilm a confirmé le reste du casting avec notamment les présences de Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie. Bien que les personnages qu’ils sont censés incarner n’ont pas été soulignés, il y a des chances pour que Joel Edgerton reprenne son rôle de l’oncle Owen. Un personnage qu'il détenait déjà dans la prélogie Star Wars. Le retour potentiel de la ferme de Luke Skywalker fait totalement sens, et est même assez prévisible. Il y a énormément de chances pour que les fans retrouvent les décors bien connus de Tatooine. La planète la plus exploitée de tout l’univers Star Wars.