Série Obi-Wan Kenobi : la date de début de tournage révélée, une saison 2 possible ?

Ewan McGregor a donné des nouvelles du début du tournage de la série "Obi-Wan Kenobi" qui aura lieu au printemps 2021. Il s'est également montré ouvert à une deuxième saison.

Obi-Wan Kenobi : force en série

Obi-Wan Kenobi est une série de science-fiction créée par Deborah Chow (The Mandalorian) et écrite par Hossein Amini (47 Ronin). Le projet devait au départ être un film, mais l'échec au box office de Solo en a décidé autrement.

Située dans l'univers Star Wars, la série se déroulera quelques années après La Revanche des Sith et avant Un nouvel espoir. On y suivra les aventures d'Obi-Wan Kenobi après son exil sur Tatooine, la planète sur laquelle il confie Luke Skywalker à un couple de fermier, Owen Lars et Beru Whitesun. Leia, sa soeur jumelle, est adoptée par la reine Breha Antilles Organa et son mari, le sénateur Bail Organa, souverains de la planète Alderaan.

On ne sait officiellement pas grand chose du scénario de la série, si ce n'est qu'Ewan McGregor a accepté de reprendre le rôle du maître Jedi qu'il tenait dans la prélogie. Néanmoins, les rumeurs vont bon train. La première, c'est qu'Hayden Christensen, l'interprète d'Anakin/Darth Vador dans la prélogie, pourrait lui aussi revenir. Ce serait probablement une bonne chose pour l'acteur dont la carrière bat fortement de l'aile depuis une décennie.

La deuxième, c'est que Luke et Leia pourraient également apparaître dans la série. Une rumeur née après que la production se soit lancée dans un casting pour trouver un garçon et une fille âgés entre 8 et 11 ans. Si la logique marketing voudraient effectivement que ce soit les célèbres jumeaux séparés, il faut savoir aussi qu'ils n'étaient, à l'époque, probablement pas les seuls enfants de l'univers. De plus, Obi-Wan les ayant confiés à d'autres, il n'est pas censé les croiser avant de nombreuses années. Mais laissons aux scénaristes le loisir de nous expliquer tout ça au moment venu. Wait and see.

On plante l'attente

Justement, on la voit quand, cette série ? Avant de la voir, il faudra bien sûr la tourner. On en sait un peu plus sur ce point grâce à Ewan McGregor, invité par nos confrères de ET Online. Selon le comédien britannique, les premières scènes de Obi-Wan Kenobi seront tournées dès le printemps 2021. Une date qui correspond bien à un calendrier de production qui rendrait la série disponible en 2022 sur Disney +.

L'acteur s'est dit très excité par le projet qu'il espère génial. Il a toutefois eu une réflexion qui va faire bouillir l'imagination des fans. Alors que le show est prévu depuis le début pour ne durer qu'une saison de 6 épisodes, McGregor a laissé planer le doute sur une potentielle seconde, lâchant un tout simple "On verra. Qui sait ?". Malgré son statut de superstar de cinéma, la réflexion de l'acteur montre que, lui le premier, est déjà ouvert à reprendre son rôle un peu plus longtemps si on lui propose. Il y a fort à parier que si le succès est au rendez-vous, Disney saura trouver les arguments pour qu'une suite voit le jour. Quand on voit le raz de marée qu'a été la sortie de The Mandalorian, on a toutes les raisons d'être optimistes.

Dans les pas de Mando

Obi-Wan Kenobi suit en effet le chemin pavé d'or qu'a tracé pour lui la série de Jon Favreau. Jusque dans son mode de tournage. Le nouveau show profitera en effet de la technologie StageCraft, inventée pour The Mandalorian. Sujet passionnant d'un des épisodes Disney Gallery : The Mandalorian, il s'agit d'un procédé technologique absolument révolutionnaire. On oublie les fonds verts, et on tourne dans un énorme studio circulaire entièrement recouvert de panneaux LED HD.

6 mètres de hauteur sur 22 mètres de longueur, un arc de cercle de 270°, un écran au plafond, le tout recouvert de ces panneaux LED. Tout cela permet de projeter des images en 3D en direct, permettant aux acteurs de voir les décors, et non plus de les imaginer. Ce système permet également de réduire les frais de production de déplacement, tout en offrant des possibilités imaginaires infinies.

Obi-Wan Kenobi en profitera donc l'année prochaine.