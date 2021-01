Série Obi-Wan Kenobi : Liam Neeson est partant pour revenir en Qui-Gon Jinn

Alors qu'Ewan McGregor et Hayden Christensen vont reprendre leur rôle d'Obi-Wan et de Dark Vador dans la série "Obi-Wan Kenobi", Liam Neeson (Qui-Gon Jinn) a répondu à certaines questions concernant sa présence dans le show.

Entre l'épisode III et l'épisode IV

Dans la série Obi-Wan Kenobi, prévue sur Disney+, Ewan McGregor campera à nouveau le personnage principal. De son côté, Hayden Christensen va revenir sous les traits de Dark Vador dans le show. L'histoire devrait prendre place dix ans après les évènements de Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith.

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) - Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith ©Lucasfilm

Cela signifie que la série se situe temporellement entre l'épisode III et l'épisode IV. Il traversera donc une époque bien noire de sa vie, puisque pratiquement tous les Jedi ont été tués - même si des personnages comme Ahsoka, jouée par Rosario Dawson dans la série The Mandalorian, sont toujours en vie. Par ailleurs, Ewan McGregor a évoqué la difficulté que sera de traverser cette passe :

L'ordre Jedi était en train de s'effondrer. Ce sera intéressant de prendre un personnage que nous connaissons d’une certaine manière et de le voir sous un autre angle... digérer le fait que tous les Jedi ont été massacrés à la fin de l’épisode III. C’est vraiment quelque chose qui sera très douloureux à surmonter pour lui.

Vers un retour de Qui-Gon Jinn ?

Il va devoir vivre caché, tout en protégeant le jeune Luke Skywalker. Une tâche bien lourde qui n'a pas eu l'habitude de gérer. C'est pourquoi un personnage pourrait l'aider à faire face, un personnage qui n'est autre que Qui-Gon Jin, interprété par Liam Neeson, qui a joué le Jedi dans le film Star Wars, épisode I : La Menace fantôme. Cependant, ce personnage a perdu la vie durant ce film lors d'un combat face à Dark Maul. Ainsi, de quelle façon pourrait-il réapparaitre dans l'univers Star Wars ? Le personnage arrive à "tromper la mort" et à se "maintenir" en vie via la Force. Il peut donc communiquer avec les personnages qui en sont dotés, tel qu'Obi-Wan. Par conséquent, est-ce Qui-Gon Jinn pourrait l'aider et le guider alors qu'il est devenu un Jedi accompli et aguerri ?

Qui-Gon Jin (Liam Neeson) - Star Wars, épisode I : La Menace fantôme ©Lucasfilm

Collider a pu rencontrer Liam Neeson en lui demandant si on lui avait proposé de réincarner le personnage, ce à quoi l'acteur a répondu. : "Je serais honnête avec vous, je n'ai rien entendu de tel". Cependant, l'idée de reprendre son rôle, sous forme spectrale, ne le dérangerait pas outre mesure : "Bien sûr, je serais partant pour ça, oui", ajoute-t-il.

Liam Neeson ne ferme donc pas la porte à un retour de Qui-Gon Jinn dans la série Obi-Wan Kenobi, une série qui serait possiblement disponible en 2022 sur Disney +.