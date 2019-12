Série Obi-Wan Kenobi : un jeune Luke Skywalker au casting ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Le succès de « The Mandalorian » doit conforter Disney dans son envie d’étendre la franchise Star Wars sur sa plateforme. Alors qu’Obi-Wan Kenobi aurait pu avoir sa propre aventure dans un film, c’est finalement sur le petit écran, dans une série, qu’il signera son retour. Et il sera peut-être accompagné d’un autre personnage bien connu.

La saga Skywalker est vraisemblablement terminée au cinéma après Star Wars 9 mais il reste encore des possibilités pour exploiter les personnages. Notamment en puisant dans le passé, comme ça a été fait avec l’origin story sur Han Solo qui n’a, certes, pas fonctionné comme attendu. Obi-Wan Kenobi devait aussi avoir son film, dirigé par Stephen Daldry. Ce spin-off avait pour objectif de raconter ce qu’il advient du jedi entre les épisodes 3 et 4.

Une fenêtre de tir qui s’étend sur plusieurs années, en attendant que Luke soit enfin en mesure de devenir ce qu’il est. À la fin de La Revanche des Sith, Obi-Wan Kenobi se rendait sur Tatooine pour confier Luke à Owen et Beru après le décès de sa Padmé. Le garçon était entre de bonnes mains, à l’abri de l’Empire.

Le scénario n’est pas pour autant abandonné puisqu’il sera développé dans une série destinée à la plateforme Disney+. Le format permettra d’en voir plus que ce qu’un long-métrage pourrait proposer. Même si on sait où se situeront les événements dans la timeline, on ne dispose pas de réelles informations sur le scénario. L’excellente bonne nouvelle est la présence d’Ewan McGregor, qui a accepté de reprendre son rôle. Sa participation était essentielle, le projet n’aurait certainement pas pu se monter sans qu’il ne soit à bord.

Obi-Wan Kenobi accompagné de Luke ?

Selon le fiable journaliste Daniel Richtman (via LRM Online), Lucasfilm et Disney seraient en train de chercher un acteur assez jeune pour incarner Luke dans la série Obi-Wan Kenobi. Si l’information venait à se confirmer, elle laisse donc sous-entendre que l’histoire sera, temporellement, assez proche de l’opus 4. Lorsque Luke débarque sur Tatooine, il n’est en effet qu’un bébé. Le show devrait jouer avec une ellipse temporelle mais on ne sait pas à quel âge notre jeune héros devrait apparaître ni s’il sera principal. Cette nouvelle rejoint les propos de Joel Edgerton, l’interprète d’Oncle Owen dans l’épisode 3, qui avait largement laissé entendre qu’il pourrait être présent dans la série.

Nous en saurons plus dans les prochains mois. La série Obi-Wan Kenobi entrera en tournage à l’été 2020. Aucune date de diffusion n’est encore communiquée.