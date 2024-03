Une série sur le procès de Nuremberg est en préparation

Fait marquant de l’après-guerre, le procès de Nuremberg va être au centre d’une nouvelle série. On sait déjà qui écrira ses épisodes, et qui les réalisera, et cela fait grimper notre impatience. Une future grande série ?

Nuremberg, une série sur un épisode majeur du XXème siècle

Le procès de Nuremberg est l’un des événements les plus marquants ayant eu lieu à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Tenu du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, il a eu pour but de juger vingt-quatre membres importants du Troisième Reich pour des faits incluant des crimes contre la paix et contre l’humanité pendant le conflit. Or, ce procès va bientôt faire l’objet d’une série.

Variety rapporte ainsi que les sociétés de production Constantin Film et Big Light Productions préparent une série sur le procès de Nuremberg. Elle sera centrée sur de jeunes survivants de la Seconde Guerre mondiale engagés pour aider les procureurs alliés chargés de juger les criminels nazis. Ces survivants découvriront alors que leur quête de la justice sera rendue difficile par des efforts secrets pour construire un nouvel ordre mondial basé sur le pouvoir, et non sur des principes moraux.

Un réalisateur et un scénariste déjà choisis

Sobrement intitulée Nuremberg, la série a déjà son réalisateur ainsi que son scénariste. Pour le premier, les deux sociétés qui la produisent ont choisi Christian Schwochow. Ce dernier s’est déjà intéressé à cette période de l’Histoire puisqu’il a réalisé le film L’Étau de Munich. Il a aussi déjà travaillé pour le petit écran puisqu’il a notamment dirigé plusieurs épisodes de The Crown.

Quant au scénariste chargé de développer l’intrigue de Nuremberg, il s’agit de Frank Spotnitz. Ce dernier a notamment créé Le Maître du Haut Château, adaptée du roman de Philip K. Dick qui propose une histoire uchronique ayant vu le Troisième Reich et le Japon remporter la Seconde Guerre mondiale.

Pas encore de casting ou de date de sortie

On peut aussi noter que Friederich Oetker fait partie des producteurs de la série. Oetker s’est illustré avec La Conférence, une plongée saisissante de réalisme dans un autre événement majeur lié à la Seconde Guerre mondiale. Ce qui nous laisse à penser que Nuremberg est donc entre de bonnes mains.

Il est encore trop tôt pour savoir à combien d’épisodes la série aura droit. Aucune annonce sur son casting n’a non plus été faite pour le moment. Ni sur sa date de sortie. On ne sait pas non plus sur quelle chaîne ou plateforme Nuremberg sera disponible.