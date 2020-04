Série Snowpiercer : un nouveau trailer juste avant la diffusion

Le Snowpiercer se remet en marche dans une nouvelle série et annonce son arrivée en gare dans un nouveau trailer. Après le film de Bong Joon-ho, pas de grands changements sont à prévoir mais est-ce que l'histoire au format télé va se montrer convaincante ? Réponse le mois prochain.

Le Transperceneige (Snowpiercer), le roman graphique français de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette est concerné par une nouvelle adaptation après le film de Bong Joon-ho. On parle d'une série cette fois et sa conception n'a pas été de tout repos. Scott Derrickson, engagé pour diriger le pilote, a quitté le train avant qu'il ne parte. Le scénariste et showrunner Josh Friedman a lui aussi écourté son expérience. Les différends avec la production ont causé quelques turbulences mais la série a pu se faire et elle ne tardera plus à arriver à la télévision.

L'histoire et le concept n'ont pas été modifiés. Snowpiercer continuera de dépeindre un monde touché par un cataclysme climatique qui a instauré un hiver très glacial en permanence. Pour survivre, les hommes ont décidé de construire un train, le Transperceneige, qui tourne en rond sans cesse. À son bord, toutes les classes sociales sont accueillies mais dans des conditions différentes. Quand les plus pauvres sont entassés à l'arrière, les riches sont devant, bien installés dans leur petit confort. Mais cette situation ne va pas durer et un homme va enclencher une révolte pour renverser l'élite.

Un nouveau trailer peu surprenant pour Snowpiercer

Le rôle détenu par Chris Evans chez Bong John-ho revient ici à Daveed Diggs, qu'on a vu dans le nerveux Blindspotting. Jennifer Connelly sera Mélanie Cavill, la voix du train installée à l'autre bout. Ces deux, et les autres, se montrent dans un nouveau trailer qui précède la diffusion de la série. Rien de bien surprenant à se mettre sous la dent, l'intrigue colle vraiment à ce qu'on a pu voir dans la version papier et le film du réalisateur su-coréen. La série a jolie allure, sans oublier les principaux thèmes qui sont ancrés dans l'histoire originale.

Contrairement aux autres séries qui encaissent des retards à cause du coronavirus, TNT a fait l'exact opposé en avançant de deux semaines le lancement de Snowpiercer. La chaîne américaine débutera la diffusion le 17 mai au lieu du 31. En France, c'est Netflix qui la proposera mais la plateforme n'a pas encore communiqué une date.